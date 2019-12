Arremete Colate contra Pau y su madre

Nicolás Vallejo-Nágera acusa a su ex suegra Susana Dosamantes, de ser la causante de sus problemas con Paulina Rubio

Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como «Colate», estuvo de visita este fin de semana en el programa Sálvame Deluxe del canal español Telecinco, donde dio a conocer que había ganado batalla en la «guerra» legal que tiene con su ex esposa Paulina Rubio

El empresario español y la cantante mexicana pelean legalmente desde hace más de cinco años por la custodia de su hijo Andrea Nicolás.

La más reciente batalla entre ambos ocurrió hace unos días, ya que Paulina Rubio se rehusaba a que su hijo mayor (fruto de su entonces matrimonio con el español), viajara a España para pasar la Navidad con su padre.

«Colate» comentó en el programa de televisión antes mencionado: «el juez ha obligado a Paulina a que le devolviera el pasaporte a mi hijo para viajar a España». Con ese problema resuelto, Andrea Nicolás, de nueve años de edad, pasó Navidad junto a su padre.

El ex esposo de Paulina Rubio aseguró que la cantante «se ha gastado más de un millón de dólares en joder al padre de su hijo, muchísimas veces he ido a buscar a mi hijo a Estados Unidos y me he venido sin él, lo único es que ahora empiezo a contarlo».

«No le he hecho nada malo a Paulina, no sé por qué me odia tanto», expresó.

El español está convencido que la relación entre él y Paulina Rubio está así por intervención de Susana Dosamantes, «la culpable de que estemos así es mi ex suegra».

«Creo que lo mejor para mi hijo sería vivir en España, pero no quiero separar a mi hijo de su madre», señaló.

Asimismo Nicolás Vallejo-Nágera no dudó en expresar: «Paulina no se volvió loca cuando nos separamos, ya lo estaba».