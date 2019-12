Apoya Livia Brito ser madre sin pareja

La actriz cubana, dijo que estaría dispuesta a recurrir a la inseminación artificial para ser madre, de no llegar a encontrar una pareja

Livia Brito, protagonista de la serie La Piloto, dijo que apoya a la actriz Sherlyn en su decisión de tener un hijo por inseminación artificial, sin necesidad de esperar a un príncipe azul, y se dice dispuesta a hacer lo mismo para convertirse en madre.

En entrevista para un programa de televisión, Brito defendió a Sherlyn y aseguró que es una mujer muy valiente y que probablemente seguiría sus pasos, pues quería tener dos hijos y ante la disyuntiva.

Aseguró que no está dispuesta a esperar a que aparezca su príncipe azul para ejercer uno de los papeles que más le ilusionan en la vida.

La actriz le mandó un mensaje a Sherlyn en el que le dice: «eres un parteaguas en lo que muchas mujeres quieren, felicidades, vas a ser una mamá excelente, yo también lo estoy pensando en hacer porque no me quiero esperar a que llegue el hombre o a tener que esperar a que el hombre decida cuándo».

Livia Brito ponderó su deseo de ser madre, con el pensamiento de una sociedad donde los hombres quieren tener y las mujeres quieren sentir.

Estamos en un momento, dijo, donde todo es desechable. Aunque no descarta encontrar pareja, pero no dependerá de eso para cumplir sus deseos.