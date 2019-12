Apoya gobernadora a madres de familia emprendedoras

Blanca y Alejandra, madres de familia podrán generar ingresos económicos sin descuidar a sus hijos al emprender un negocio en su hogar, gracias al apoyo de proyectos productivos que les entregó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Acompañada de Wenceslao Cota Amador, procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, la mandataria estatal visitó en las colonias: La Caridad e Internacional, las viviendas de Alejandra Soto Miranda y Blanca Lugo Martínez; ellas forman parte de las 538 familias beneficiadas en Sonora con proyectos productivos por parte del Sistema DIF Sonora en la actual administración.

La situación para Alejandra y Blanca, no ha sido fácil, ambas tienen hijos que requieren de atención y cuidados especiales, uno de ellos tiene discapacidad intelectual y sufre de constantes convulsiones y otro presenta Trastorno por Déficit de Atención (TDA), razón por la cual la mandataria les entregó una carreta de Hot Dogs y el equipamiento para una estética, para que puedan salir adelante sin descuidar a su familia.

“Me da mucho gusto apoyarlas, como madre de familia sé de la importancia de estar al pendiente de nuestros hijos, pero también sé que es importante el apoyo a la economía familiar, por eso, ahora que emprenden este negocio propio podrán estar al pendiente de sus hijos, y tener un sustento económico para ellos”, expresó la gobernadora junto al procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Wenceslao Cota Amador.

Alejandra es madre soltera y tiene dos hijos uno de 14 y otro de siete años, el más pequeño presenta TDA.

Al ser estilista de profesión le ha sido difícil encontrar trabajo porque tiene que cuidar de sus hijos, ahora cuenta con el mobiliario y herramientas necesarios para instalar su propia estética en su hogar y poder emprender su negocio y al mismo tiempo estar al pendiente de sus hijos.

Blanca, es madre de tres hijos, de 20, 18 y 10 años de edad, comenta que su hijo el de 18 años, padece de discapacidad intelectual y sufre de ataques epilépticos, por lo que necesita de cuidados especiales.

Ahora con la carreta para la venta de Hot Dogs y el mobiliario entregado por la mandataria estatal, Blanca iniciará su propio negocio en casa y cuidará de sus tres hijos.

“Es mi negocio propio, yo ya hacía Hot Dogs antes, pero rentaba carritos, y ahora me enteré de los proyectos, metí la solicitud y gracias a Dios sí me ayudaron con uno; no voy a andar batallando trasladándolo, aquí en mi casa, no voy a batallar para hacer las cosas”, manifestó emocionada.

Con el programa de proyectos productivos el Gobierno del Estado promueve la mejora en la economía del núcleo familiar