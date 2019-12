AMLO llama a empresas a pagar aguinaldo y anuncia inspecciones

Mencionó que realizarán inspecciones en las empresas para evitar despidos injustificados y comprobar se respetan derechos laborales como el pago de aguinaldo

México.- Al ser hoy el último día por ley para pagar el aguinaldo el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a empresarios a pagarlos, además denunció que existe una práctica en esta temporada de despedir a empleados lo que genera una perdida de hasta 400 mil empleos, dijo.

Hay una práctica no tan aceptable, no tan limpia, de que se despide a los trabajadores en este tiempo: o se despide de verdad o hay simulación para no pagar aguinaldos y otras prestaciones. Y no queremos que esto siga pasando. Pasa desde hace varios años. No podemos quedarnos callados.

Anunciaban los beneficios del nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México lo que fortalecerá la economía de la región generando nuevos empleos, cuando el Presidente recordó las mejoras a los derechos laborales y abordó el tema de los aguinaldos.

EMPLEOS Y AGUINALDO E INSPECCIONES

Añadió AMLO la posibilidad que algunos empresarios ni siquiera lo sabían, ya que sus nóminas son manejadas a través de otras empresas. Por lo que con la intención que se respeten los derechos laborales, contemplando el aguinaldo, se realizarán inspecciones a las empresas en este sentido.

el proposito es que se paguen los aguinados, que va haber inspección de la ley, y si tenemos el mecanismo adecuado, va haber un quién es quién en el trato a trabajadores

Dijo el mandatario, quien añadió que debido a la no supervisión algunas empresas tienen irregularidades causando de 300 a 400 mil empleos perdidos. “Tenemos información también de grandes empresas, por eso digo que a lo mejor ni siquiera lo saben los dueños, que no creo que hagan estos trucos”.

Hasta noviembre hay 70 mil empleos nuevos y en diciembre se pierden 300 mil o 400 mil empleos, si es real, ¿a qué se debe?

Exhortó a los empresarios a cumplir con sus responsabilidades. Así como anunció que habrá certidumbre para la inversión.