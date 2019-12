Amber García, piloto de 16 años muere en el Asian Road Racing

El joven piloto sufrió aparatoso accidente que le costó la vida. El filipino recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo mantuvo 4 días en cuidados intensivos para después morir.

Buriram, Tailandia.- Se celebraba la segunda competencia de Buriram en la ronda final de la Asian Road Racing, cuando Amber García se disponía a dar su tercera vuelta cuando pasó lo inesperado, perdió el control de su moto y cayó dejándolo inconsciente.

En la tercera vuelta de la carrera, Amber chocó con un rival que lo dejó fuera de la competencia, lanzandolo contra el pavimento dejándolo inconsciente en el momento, rápidamente las asistencias médicas ingresaron a la pista para socorrer al joven piloto para después trasladarlo a un hospital.

Amber García quien se perfilaba como la gran promesa fue internado por cuadro días en donde su estado de salid fue critico, lamentablemente falleció después de esos días su cuerpo no soportó las lesiones. La FIM Asia informó el fallecimiento del tailandés a través de su cuenta de Twitter.

«Con una gran tristeza, informamos del fallecimiento de Amber García. La FIM Asia, TWO Wheels Motor Racing y todos los que participan en el Campeonato del Asian Road Racing tranmitimos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Amber. Que su alma descanse en paz»

It is with a heavy heart and great sadness that we report the passing of Amber Garcia.

The FIM Asia, Two Wheels Motor Racing, and all those in the Asia Road Racing Championship pass on our deepest condolences to the family, friends and loved ones of Amber.

May his soul RIP. pic.twitter.com/dNFKUSfewI

— Asia Road Racing🏁 (@asiangp) December 5, 2019