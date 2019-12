Afirma «El Chacho» no ser ídolo de Cruz Azul

El exfutbolista argentino reconoció que el título de liga es una deuda grande que tiene con la afición de la Máquina Cementera

El exfutbolista argentino Christian “El Chaco” Giménez convocó a más de 400 aficionados para una firma de autógrafos en las instalaciones de La Noria, emocionado por la respuesta y cariño de la gente, el cual aseguró no merece.

Previo a su partido de despedida del próximo 14 de diciembre en el estadio Hidalgo, “El Chaco” Giménez se dio tiempo para convivir con la afición cementera que lo considera un ídolo.

El cariño que me muestra la gente me llena de orgullo, también como que no merezco tanto cariño, le he fallado muchas veces a la afición, está el amor a la camiseta, el pundonor, defender los colores, pero me faltó esa espinita del título”, comentó.

A las 16:00 horas estaba citada la afición en la tienda de la Máquina, donde una larga fila aguardaba el momento de saludar a su ídolo, que con una playera especial se tomó fotografías, firmó playeras y atendió a su afición.

Con sensaciones encontradas, nervio y hasta ansiedad por dicho encuentro, el jugador se consideró un privilegiado de haber llegado a un país como México, donde le abrieron las puertas y en el cual quiere continuar.

Agradecido por lo vivido este jueves con la gente, se sinceró y con la humildad que lo caracteriza cuestionó si merece todo ese cariño, en espera de otros referentes del equipo como Carlos Hermosillo, César “El Chelito” Delgado u Óscar “El Conejo” Pérez vivan algo similar en algún momento.

«No sé si merezco esto, cuando veo esto me gustaría que Hermosillo, «El Chelito» o «El Conejo» tengan algo muy parecido porque yo no soy nada a comparación de lo que son ellos como ídolos”, comentó el exjugador, quien aprovechó su visita a La Noria para saludar a viejos conocidos, gente de la cocina, de limpieza y otros.

Comentó que espera que los jugadores emblema del equipo celeste pudieran retirarse en la Máquina, como el caso de José de Jesús Corona, algo que consideró sería importante para la gente, pues de irse a otro club perderían a un líder.

Aunque la afición lo quiere ver en algún puesto directivo, dejó en claro que no es el momento, pero que se capacitará para volver en algún momento al cuadro celeste.

El partido de despedida de “El Chaco” Giménez será con jugadores y ex jugadores de Cruz Azul, Pachuca, Boca Juniors y otros amigos, entre los que se habían anunciado a unos 50 invitados, entre ellos Cuauhtémoc Blanco, el técnico Carlos Bianchi y otros.