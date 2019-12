Advierten sobre riesgos de manipular «cuetes»

Personal de la Unidad Municipal de Protección Civil y del Departamento de Bomberos realizaron una demostración para concientizar a los ciudadanos sobre los efectos y lesiones graves que pueden ocasionar en niños y adultos la manipulación de pirotecnia.

Fue en los campos deportivos ubicados en el cruce de los bulevares Progreso y Quiroga, en el sector norponiente de la ciudad, donde colocaron pirotecnia conocida como «Hulk» y «Garra de Tigre» con altos niveles de pólvora dentro de un pollo congelado, que al explotar los pedazos alcanzaron una distancia de hasta 25 metros.

La titular de la dependencia, Santa Aguilar Castillo, exhortó a los padres de familia a evitar que los menores hagan uso de estos materiales explosivos que pueden ocasionar lesiones graves en el rostro y manos si no se manipula correctamente.

«La intención aquí es hacer consciencia en el ciudadano con esta demostración sobre la manipulación o manejo adecuado de la pirotecnia por adultos y no por niños para evitar accidentes», dijo.

En años anteriores se han registrado accidentes en menores al detonar estos materiales, enfatizó, por lo que reiteró a los padres de familia supervisar a sus hijos al momento de hacer uso de pirotecnia o de preferencia no comprar para evitar riesgos.