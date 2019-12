Acusa Beltrones maniobra política en su contra

Consideró que las autoridades de Chihuahua están buscando “culpables” a modo

El priista Manlio Fabio Beltrones justificó que solicitó un amparo ante la posibilidad de que se le fabricara una acusación «a modo» en el caso de desvíos en Chihuahua.

«Ese recurso legal se interpuso debido al marcado interés que han demostrado diversos servidores públicos –del Estado de Chihuahua–, en medios de comunicación, redes sociales y foros nacionales, por encontrar ‘culpables’ a modo. Maniobra política, pues», indicó en una carta enviada a Reforma.

«A lo largo de mi carrera pública, en el Gobierno o en la oposición, seguramente he sido objeto de varias investigaciones y algunas canalladas escritas sobre mi persona. A todas he respondido. Seguro no serán las últimas. Volveré a responder».

La indagatoria es por el desvío de 250 millones de pesos que el Gobierno federal, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, transfirió a Chihuahua en la gestión del ex Gobernador César Duarte, y que luego fueron abonados al PRI para financiar campañas electorales en 2016.

Beltrones aseguró que no existe ninguna investigación ministerial en su contra.

Aunque reconoció que solicitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión, el ex dirigente del PRI informó que dicho recurso fue sobreseído debido a que autoridades federales y estatales declararon que no han solicitado su captura.

«El procedimiento al que se hace alusión fue un amparo antiguo -presentado el 23 de julio de 2019- que se tramitó con el objeto de que en el caso de que existiera alguna investigación fabricada en mi contra, por declaraciones y falsas acusaciones, se me permitiera acceder a los supuestos dichos, para defenderme y evitar, así, se cometiera un atropello», explicó.

«De igual forma es pertinente referir que al ‘negar’ que existiera alguna investigación en mi contra, el pasado 14 de noviembre de 2019, efectivamente se sobreseyó el juicio de amparo en mención».

Refoma publicó este jueves que el político sonorense solicitó la protección de la justicia en un amparo tramitado el pasado 23 de julio, precisamente el día que se reveló que la UIF había presentado denuncias ante la FGR contra el ex líder petrolero Carlos Romero Deschamps y su familia, por enriquecimiento ilícito.

«En este tenor, solicito se privilegie el derecho humano que asiste a todo gobernado a la presunción de inocencia, mayormente cuando, como es el caso, no existen datos de que autoridades locales o federales realicen investigación alguna en mi contra por los hechos que se da cuenta en la publicación de referencia, en la que se realizan meras especulaciones sobre el tema», indicó el priista en la misiva.