Acuerdan probar zona strike automatizada

La zona de strike por computadora podría ser convocada en Ligas Mayores en algún momento durante las próximas cinco temporadas.

Los umpires acordaron cooperar con Major League Baseball en el desarrollo y prueba de un sistema automatizado de bolas-strikes como parte de un contrato laboral de cinco años anunciado el sábado, dijeron a The Associated Press dos personas familiarizadas con el acuerdo.

La Asociación de Umpires de Grandes Ligas también acordó cooperar y ayudar si el comisionado Rob Manfred decide utilizar el sistema a nivel de Grandes Ligas.

La gente habló bajo condición de anonimato porque esos detalles del acuerdo, que está sujeto a ratificación por ambas partes, no se han anunciado.

La Liga del Atlántico independiente se convirtió en la primera liga profesional estadounidense en permitir que una computadora marcara bolas y strikes en su Juego de Estrellas el 10 de julio.

El umpire de home, Brian deBrau, llevaba un auricular conectado a un iPhone en su bolsillo y transmitió la marcación al recibirla de un sistema informático TrackMan que utiliza el radar Doppler.

La Liga Atlántica experimentó con el sistema informático durante la segunda mitad de su temporada, y la Liga Otoñal de Arizona (AFL) de los mejores prospectos lo usó durante unas pocas docenas de juegos este año en Salt River Fields.

MLB ha discutido la instalación del sistema en Clase A, en la Florida State League, para 2020. Si esa prueba sale bien, la zona de strike por computadora podría usarse en Triple A en 2021, ya que los errores se solucionan antes de una llamada a Grandes Ligas.

«Cambiaría el juego para bien. Continuaría el esfuerzo para eliminar la deficiencia humana», escribió el miembro del Salón de la Fama, Mike Schmidt, en una historia para The Associated Press en octubre. «Tenemos repetición en cualquier otro lugar del juego. Nos guste o no, la repetición recibe la llamada correcta».

Varios prospectos de la AFL elogiaron el sistema TrackMan por las llamadas en las esquinas internas y externas, pero dijeron que tuvo problemas en las curvas bajas y altas en la zona de strike.

«Esta idea ha existido durante mucho tiempo y es la primera vez que se hace realidad de manera integral», dijo Morgan Sword, vicepresidente senior de economía y operaciones de MLB, la noche en que comenzó el experimento de la Liga del Atlántico.

Humanos imprescindibles

Todavía se necesitarán humanos para determinar los medios swings y para asegurarse de que TrackMan no marque en un strike en un lanzamiento que rebota y atraviesa la zona de strike.

«Creo que es un poco ingenuo pensar que simplemente dejar que las computadoras generen strikes y bolas», dijo el manager de Houston, AJ Hinch, durante la Serie Mundial. «Es increíblemente ingenuo pensar que tampoco habrá trampas en ese escenario».

Hubo mil 356 revisiones de videos durante la temporada regular de 2019, con un promedio de un minuto y 16 segundos. MLB dijo que 597 marcaciones o 44% fueron anuladas, 277 o 20% confirmadas y 463 o 34% permitieron permanecer en pie porque no había suficiente evidencia para confirmar o anular.

Las 19 llamadas restantes fueron para verificación de reglas o mantenimiento de registros.

Como parte del contrato laboral, las partes acordaron aumentar los beneficios de compensación y jubilación junto con disposiciones para permitir una jubilación anticipada.