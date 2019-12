Acepta Andy Ruiz que falló en preparación

El mexicano Andy Ruiz reconoció que su preparación no fue la adecuada para enfrentar al británico Anthony Joshua, luego de perder sus títulos de peso completo de la AMB, la OMB y la FIB, en la Diriyah Arena en Arabia Saudita.

«Fue su noche, creo que no me preparé como debí. Gané demasiado peso, me boxeó, sacamos la tercera y voy a llegar con mejor condición física de mi vida”, señaló.

“Creí que me iba a sentir más fuerte, en la siguiente pelea voy a llegar mejor preparado con mi equipo. No voy a decir ninguna excusa, él hizo un gran trabajo, gracias a toda la gente que vino a apoyarme a Arabia Saudita”, agregó.

«El Destroyer» lanzó una pregunta a toda la afición, ¿quién no quiere ver una tercera pelea? Lo que provocó la euforia del público.