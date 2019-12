«Abusé de mi hija», padre confiesa crimen por WhatsApp

«Cuando me di cuenta de ello ya era tarde. Ya sé que tocar es violación. La Justicia vendrá, y no lo negaré. No sé qué me pasó por la cabeza», se puede escuchar en la nota de voz

Argentina. Un padre de 37 años ha abusado sexualmente de su hija de 11 años, y ha grabado un audio de WhatsApp confesando su crimen. El hombre, sin embargo, continúa en libertad.

Los abusos a la pequeña se repitieron varias veces, y el hombre consiguó que la niña callara durante mucho tiempo.

Después de semanas de silencio, sometida a la voluntad de su padre, la niña finalmente acabó confesando a su madre lo que el hombre le había hecho, informa Crónica.

Fue entonces cuando el hombre hizo estos audios, reconociendo su crimen: «Cuando me di cuenta de ello ya era tarde. Ya sé que tocar es violación. La Justicia vendrá, y no lo negaré. No sé qué me pasó por la cabeza», se puede escuchar en la nota de voz.

La mujer acudió a las autoridades con este audio y el testimonio de su hija y denunció a su marido. El hombre tiene una orden de alejamiento de 500 metros a ella y su hija, pero, de momento, sigue en libertad. La madre de la pequeña reclama justicia para este caso.

Con información de Vanguardia