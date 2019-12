Recorte federal afectará hasta la seguridad pública en Sonora

Ante la indiferencia de los legisladores federales de Morena, que aprobaron la propuesta presupuestal de Andrés Manuel López Obrador, que castiga severamente al estado, sin quitarle una coma, ya se anticipa que el próximo será un año sumamente difícil para Sonora, incluyendo aspectos de seguridad, así que imagínese como terminaremos 2020.

Según información de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el recorte afectará los programas preventivos y operativos de la dependencia que tiene a su cargo también los centros penitenciarios.

Lamentablemente a las autoridades federales no les importa que se paralice la obra y el crecimiento, tal y como está ocurriendo en todo el país, lo que nos tiene en franca recesión, por lo que las autoridades estatales están ya planeando estrategias para tratar de hacer malabares y subsanar esa falta de recursos.

Por lo pronto la gobernadora Claudia Pavlovich, recurrió a la asesoría de organismos internacionales a fin de agilizar la procuración de justicia, de tal suerte que pondrán en marcha programas como el “Reto de 100 días de rápidos resultados” para desahogar los casos que se presenten en aspectos de robos y violencia intrafamiliar, que como sabemos son los de más alta incidencia sobre todo en esta capital.

De esta manera, con el apoyo de Usaid, que es un organismo de la Embajada de Estados Unidos y Projusticia México, se establecerán estrategias de capacitación de ministerios públicos y demás personal de la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Claudia Indira Contreras, para eficientar la atención y mejorar los resultados en beneficio de los ciudadanos.

Avergüenza exhibida de embajador de México en Argentina por robo

Qué vergüenza para los mexicanos que quien nos representa en un país, en este caso Argentina, que dicho sea de paso, tanto les gusta sentirse superiores al resto de los mortales, sea retenido por robo.

Así como lo lee, el embajador de México en Argentina, Ricardo Valera, fue sorprendido luego de que robó un libro, con valor de 10 dólares, al menos fue un libro, dirán los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador, que todo justifican, ya que están cegados.

No creemos que la “austeridá” le impida pagar 10 dólares, sin embargo, pinta de pies a cabeza a las autoridades que nos gobiernan y nos dicen que no es cuestión de colores o partidos, sino de la formación, de los valores de las personas, por eso es que al menos en mi caso, voto por las personas y no por los partidos.

Naturalmente, ya que salió a la luz el video en el que se observa el ilícito en el que incurrió el embajador mexicano, el canciller Marcelo Ebrad salió con que ordenó al “comité de ética” revisar el caso “de comprobarse que el video es veraz será separado del cargo inmediatamente” dijo en redes, sin embargo, el caso ocurrió el 26 de octubre y en ese lapso no hizo ningún señalamiento hacia el diplomático mexicano.

Es decir, tuvo que hacerse público para entonces sí tomar acciones y no haber sucedido seguro continuaría en su encomienda haciéndonos quedar mal a todos los connacionales que de por si mala fama tenemos.

