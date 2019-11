Tigres sin miedo al América: Javier Aquino

El mediocampista de Tigres dijo que ambos equipos están acostumbrados a enfrentarse en finales y en la Liguilla

Javier Aquino aseguró que Tigres y América se conocen tanto, que están acostumbrados a enfrentarse en instancias de Liguilla y Finales.

El mediocampista agregó que será una serie de Cuartos de Final complicada, como han sido los enfrentamientos entre sí de los últimos años.

«Representa siempre un partido complicado, parejo, una serie difícil, pero tanto ellos como nosotros nos hemos acostumbrado a enfrentarnos en Semifinales, Finales, Campeón de Campeones», explicó Aquino.

«Si bien somos dos rivales que quizá nos conocemos bien, siempre han sido partidos muy parejos y muy complicados, los vamos a trabajar de la misma forma. No hay que confiarse, son un gran equipo y tenemos que mostrar nuestro mejor nivel para poder acceder a la Semifinal».

Señaló que aunque son un equipo experimentado, si son favoritos o no al título, deben de demostrarlo en la cancha.

«Si bien en los últimos años nosotros hemos jugado muchos partidos de fases Finales, gracias a Dios y gracias al trabajo del equipo de la institución, creo que tenemos que demostrarlo dentro del campo, el ser favoritos o no», añadió.

Aquino aseguró que cumplieron con la exigencia básica del club de llegar a la Liguilla en los primeros cuatro lugares de la tabla general, pero que ahora deben enfocarse en su meta final que es el título.

«Cerramos de buena forma, si bien algunos resultados al final del torneo no fueron victorias, pero creo que el equipo fue de menos a más, mejoramos en los últimos partidos, trabajamos en lo que nos venía costando trabajo y obviamente que llegamos de buena manera, con un triunfo importante», añadió.