Tiene la Norberto Ortega grandes carencias

Falta de pavimento en la mayoría de las calles, inseguridad, perros en la calle y falta de empleo fueron los planteamientos de los habitantes del sector

Con calles intransitables, gran cantidad de polvo por falta de pavimento, y un grave problema de inseguridad, así habitan los vecinos de la colonia Norberto Ortega al norponiente de la ciudad.

La colonia ubicada al poniente del bulevar Solidaridad, rodeada de colonias con alto nivel de conflicto, a primera vista muestra los problemas de falta de servicios que enfrentan sus habitantes.

En el recorrido que efectuó periódico Entorno Informativo, al circular por la calle Sierra del Sur llegamos a la Unidad que prácticamente se corta por un enorme arroyo, que atrevidamente cruzan la mayoría de los automovilistas para “cortar” camino y evitar dar la vuelta por calles de la colonia Solidaridad.

Una de las personas entrevistadas, quien se identificó como Ana, manifestó que el sector tiene graves problemas, sobre todo la falta de pavimento en las calles.

El paso continuo de camiones, vehículos de carga y automóviles contribuye a que se levanten “nubes” de polvo, que se introduce a los hogares y es causantes de problemas respiratorios, así como en los ojos y la piel.

“Es un grave problema, no tiene usted idea de cómo estamos, y cuando hay viento, olvídese, no se puede ni ver”, dijo la madre de dos pequeños, quienes dijo padecen los efectos de la contaminación ya que resultaron con asma debido a la inhalación del polvo.

La mayoría de las calles del sector carecen del servicio, pese a que la colonia tiene más de 30 años de fundación en honor al líder social cetemista, Norberto Ortega, quien falleció a principios de los años 80.

La inseguridad

El estar contiguos a las distintas etapas de la colonia Solidaridad, que tiene un alto índice de inseguridad ha “salpicado” a la colonia, que no se queda atrás en materia de hechos violentos, sobre todo robos, asaltos y “tiraderos” de droga.

“Aquí la mayoría nos conocemos, sabemos quién anda en qué cosa y pues mientras no se metan con nosotros, no hay nada que decir” dijo una persona, que prefirió no identificarse.

Agregó que saben dónde venden droga, pero prefirió no señalar y si alguien le pregunta mejor dice que no sabe, para no tener problemas.

Lo que es un hecho, dijo otra persona, es que hay mucha inseguridad en el sector, producto de los vecinos, pero también del creciente número de personas adictas, lamentablemente muchas de ellas menores de edad, incluyendo mujeres.

Asimismo, dijeron que los robos y asaltos están a la orden del día, sobre todo porque hay sectores mal iluminados.

Vándalos se adueñas de espacios públicos

Algunas madres de familia lamentaron que las personas que son adictas a las drogas acuden a los parques a reunirse, por lo que sus hijos no pueden estar en ese sitio y no tienen donde realizar actividades recreativas.

Lo mismo pasa en esquinas cercanas a la escuela, en donde se ponen a “ver pasar a las muchachas” pero también a los jóvenes para quitarles sus tenis o teléfonos celulares, dijo don Ernesto.

“Traen puntas, picahielos, desarmadores y hasta machetes para asustarnos y uno ya está grande, ¿qué les vamos a hacer?” lamentó el entrevistado.

A lo largo de la colonia se observaron las paredes de bardas y edificios con leyendas de los vándalos, a fin de delimitar sus zonas de influencia, algunas que muestran el paso del tiempo y otras que parecen muy recientes, y al igual que en otras colonias, la gente dijo que dejó de pintar porque no tenía caso gastar y que de inmediato estuvieran de nuevo rayadas.

Falta empleo

Varios de los entrevistados manifestaron en la necesidad de contar con fuente de trabajo, de preferencia cercana, ya que tienen semanas sin laborar y la situación está muy difícil.

“Sería bueno que abrieran alguna maquila para este rumbo, que nos faciliten, sobre todo a las mujeres, el salir de la casa a trabajar”, dijo otra joven madre de familia.

Durante el recorrido se apreciaron calles llenas de hoyancos, pero también de basura, maleza, gran cantidad de perros que aunque tienen dueño andan libremente en la vía pública.

Asimismo, en el sector abunda la presencia de pequeños, quienes juegan descalzos en la tierra, junto a los perros, algunos con garrapatas sin medir el riesgo de contraer alguna enfermedad mortal, como la rickettsia.