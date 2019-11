Suspende Isssteson servicio a cinco organismos

Los derechohabientes no contarán con servicios médicos, pensiones ni vivienda

Un total de 5 organismos afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) fueron notificados de la suspensión de los servicios médicos, de pensiones y de vivienda, por presentar adeudos históricos con el Instituto y no cumplir con el convenio de regularización firmado previamente.

Se trata de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, el Instituto Tecnológico Superior de Cananea, la Comisión Estatal del Agua unidad Empalme, Promotora Inmobiliaria de Hermosillo y la unidad Vícam de la Comisión Estatal del Agua.

Pedro Ángel Contreras López, director general del Isssteson, detalló que en octubre pasado fueron informados de la suspensión del servicio en caso de no cumplir con el convenio.

«En Isssteson son 29 organismos que realizan su pago de servicios de manera directa, de esos 29, 14 presentan adeudos históricos, y de esos 14, son estos 5 organismos los que no están cumpliendo; ya han sido notificados de la suspensión de los servicios», explicó el titular del Instituto.

Informó que la suspensión de los servicios médicos, de pensiones y de vivienda, son con base a lo que estipulan los artículos 4, 23, 25 y 29 de la Ley 38 de Isssteson, misma que rige el funcionamiento y operatividad del Instituto.

Explicó que la determinación ha sido tomada en la Junta Directiva del Isssteson, encabezada por el titular de la Institución, y conformada por representantes de los tres poderes del Estado, de la sección 54 del SNTE y del Sutspes.

«Tenemos que aclarar que los servicios de urgencias y de atención a mujeres embarazadas son los que se seguirán brindando a los derechohabientes de los 5 organismos «, dijo Contreras López.

Destacó que de entre los organismos con adeudos históricos que están cumpliendo con su convenio de regularización, se encuentran el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como el Tribunal Estatal Electoral