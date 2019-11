Suman 577 casos de dengue

Luego de las lluvias que se presentan en la entidad, la Secretaría de Salud en el estado pide a la población sonorense realizar acciones de limpieza y desmalezar los patios para evitar criaderos del mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, indicó que la mejor medida para evitar los criaderos son las acciones de lavar, tapar, voltear y tirar los recipientes donde se puede acumular agua.

Durante la última semana se confirmaron 38 casos de dengue, detalló, por lo que se acumulan 577 en todo el estado; las localidades con más casos son: Hermosillo con 388, San Miguel de Horcasitas, con 106 y Puerto Peñasco con 30, el resto se han registrado en 15 localidades de la entidad.

Del total de casos, añadió el funcionario estatal, 513 han sido por dengue no grave, 56 con manifestaciones de alerta y ocho del tipo grave; además, 357 fueron confirmados por laboratorio y 220 por asociación epidemiológica; al momento no se ha registrado ninguna defunción por dengue en Sonora.

“A nivel nacional, durante este año se han registrado 34 mil 499 casos de dengue en 30 entidades, las cinco primeras son Jalisco con nueve mil 600; Veracruz, ocho mil 915; Chiapas, dos mil 153; Oaxaca, mil 563 y Puebla, mil 545; del total de casos, 108 personas han fallecido”, indicó.

“Las condiciones ambientales en Sonora son altamente favorables para su crecimiento y dispersión, añadió el funcionario estatal, especialmente por la temperatura y humedad ambiental que se tiene incluso en la temporada invernal, de ahí la importancia de que los espacios públicos estén limpios y desmalezados para evitar criaderos del mosco”.

Por ello, añadió, durante la semana se fumigaron dos mil 503 hectáreas, se revisaron siete mil 141 ovitrampas instaladas en siete municipios prioritarios, donde se encontró que el indicador entomológico se mantiene en niveles de emergencia.

En cuanto a chikungunya, agregó el funcionario estatal, Sonora sigue sin casos de la enfermedad desde hace tres años, mientras que con respecto a zika, durante la semana no se confirmaron casos, por lo que se mantienen 11 acumulados durante el año.