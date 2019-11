Ya es ¡letal el uso del celular al volante!

Tachan “de codo$” a los comerciantes

¿Es una nulidad la de Protección Civil?

Hace el SNTE unos juegos muy seguros

Ya ¡es letal el uso del celular al volante!…Y para que vean lo letal que ya se ha vuelto el uso del teléfono celular al volante, ahí tienen el dato revelado por el titular de la Comisión Estatal de Prevención de Accidentes (Coepra), Jonathan Garza, de que ya es la principal causa de accidentes viales, incluso por encima del manejo en estado de ebriedad y el exceso de velocidad. De ese pelo.

Casi por nada es que a nivel nacional Sonora ya está en el sexto lugar en muertes por percances en general, los cuales aumentan hasta en un 20% en esta temporada de fin de año, siendo los más afectados niños y adultos mayores, de ahí el exhorto que ya están haciendo para que “se la lleven más calmada” o con menos aceleres durante las presentes fechas, como es la de la víspera de la época decembrina. ¡Zaz!

Porque de acuerdo a las estadísticas ventiladas por Garza Rodríguez, hasta julio del presente 2019 en la Entidad se registraron 193 defunciones por diversos siniestros accidentales, según la Secretaría de Salud, y aún y cuando la probabilidad de sufrir un accidente en estado alcoholizado es de un 80%, lo que es el “cel” ahora es el mayor provocador de muchas de las colisiones que terminan en tragedia. ¡Vóitelas!

Eso como consecuencia de que los conductores ya no únicamente hablan al momento de ir conduciendo todo tipo de vehículos, sino que además en el extremo de la imprudencia todavía se ponen a mensajear y chatear, lo que hasta ahora no se ha podido evitar ni elevando las multas por ese motivo, que son de alrededor de $2 mil pesos, como lo exhiben los trágicos datos ventilados por el de la Coepra. ¡Glúp!

Y para quien dude de lo anterior ahí tienen que en Hermosillo hasta el 31 de agosto se tenía un registro de 50 fallecidos por diferentes accidentadas, y de los que específicamente tienen que ver con los de tránsito ya se contabilizaban mil 955, es decir, más del 40% de los registrados en todo el Estado, de ahí el porque ahora están intentando concientizar a los adolescentes, por ser los futuros conductores. Así el dato.

Luego entonces así está esa nueva combinación mortal contra la que ahora están previniendo, como es la del “cuernófono” celular y el alcohol, al hoy por hoy estar convertidos en los principales distractores que han llevado a muchos a la tumba, al no vivir para contarlo después de participar en un percance, y si a eso se le suma lo veloz que van, eso explica el porque ahora cada vez son más frecuentes los volcamientos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tildan “de codo$” a los comerciantes…Quienes vaya que ni la burla perdonan por lo codo$, son los del Patronato Pro Obras del Centro Histórico de Hermosillo, cuyo “Presi” es Miguel Ángel Figueroa Jr., como lo exhibe que le acaban de donar al Ayuntamiento dos moto carros para la recolección de basura de $170 mil pesos, cuando recaudan más de $400 mil pesos mensuales por los parquímetro$.

No en balde que lo menos que le mandaran a decir a Figueroa Gallegos y su camarilla, es que no se vayan a “empobrecer” con esa donada, que a final de cuentas es para beneficio de ellos mismos, por aquello de que es para que les mantengan limpio el primer cuadro de la ciudad, eso si se compara con las millonadas que captan al cobrarle por estacionarse a la clientela que todavía va a comprarles. A$í la minita de oro.

Tan es así que el también apodado “Mágalito” Figueroa Gallegos adelantara que ya se frotan las manos para hacer su agosto en pleno diciembre con esa leonina recaudada y de la que a nadie le rinden cuentas, ya que lo que es en la temporada decembrina se les incrementan los ingresos hasta los más de $450 mil pesos en ese periodo, por esa cobranza en los 600 cajones de estacionamiento. Ni más ni menos.

De ahí que si Pitágoras no miente, por concepto de esa recaudación que por algo ha sido criticada hasta por un ala de comerciantes de ese sector, se embolsan más de $5 millones de pesos al año, y si se parte de que es una concesionada que ya han explotado más de diez años, “pos” sí que es una millonada que no se sabe dónde ha quedado, por las mínimas obras con las que las han justificado. De ahí las duda$.

Sin embargo y como era de esperarse, cada vez que se les cuestiona al respecto, uno a uno de los que han estado al frente de ese Patronatito hacen como que la virgen les habla, por simplemente no cuadrar el costo que puedan tener los simulacros de modernizaciones de banquetas que han hecho y el cambio del cableado, comparado con los millones y millones que les han ingresado en ese lapso. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¿Es una nulidad la de Protección Civil?…Con todo y que es una “santa” inoperatividad que ya no es ninguna novedad, pero lo que las recientes lluvias terminaron por deslavar o confirmar, es la nulidad que ha sido la fantasmal titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, una tal Santa Aguilar Castillo, por ni siquiera dignarse a “hacer castillos en el aire” para tratar de desquitar el sueldo. ¡Palos!

Seña de ello es que ante los torrenciales aguaceros que dejaran acumulados de agua de hasta 180 milímetros de precipitaciones en la Costa de Hermosillo y más de 100 en el Norte de esta “Capirucha”, lo que provocó que se activara el Comité Operativo de Emergencia, pero ni así “jue” para dar la cara Aguilar Castillo, en aras de prevenir a la ciudadanía en torno a esa contingencia lluviosa atípica. ¿Cómo la ven?

Si se analiza que siempre manda por delante o se escuda en un inspector de nombre, Rafael Robles Jáuregui, que es el que intenta hacer la chamba operativa, de ahí el porque se diga que a pesar de ser un cargo tan importante, se haya designado a un perfil que a todas luces no es el apto, y que más bien se hizo por una recomendación política, y “pos” ahí están las consecuencias de esa incapacidad evidenciada.

Pero que otra cosa se puede esperar, si Santa Agustina es a la misma a la que dejaran fuera de una senaduría plurinominal por Morena, lo que hace suponer que como premio de consolación terminaron acomodándola en esa posición municipal, después de que era como una empleada de las tantas que hay en la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), de ahí su inexperiencia.

No obstante lo que compensa esa ineficiencia, es que haya un Comandante de Bomberos que sí le entiende de sobra a esos menesteres, como es Juan Francisco Matty, de ahí que sea el que luego le sale al quite a esas emergencias, como esta vez en que se cerraran algunas vialidades por las inundaciones, además de hacer la reiterada recomendación de no arriesgarse a cruzar los 97 canales que hay. ¡Qué tal!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hace el SNTE unos juegos muy seguros…Nomás pa´ que se den una idea de lo “tu tu” o insegura que está la cosa por rumbos de la zona de Guaymas y Empalme, para prueba está las medidas preventivas que tomaran para la realización de la XXXV edición de los Juegos Deportivos y Culturales de la Sección 28 del SNTE, los cuales recién se celebraran en el puerto guaymense. De ese vuelo.

Al trascender que una de las tantas estrategias implementadas por los organizadores de esa tradicional competencia promovida por los profesores federalizados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyo dirigente en Sonora es César Salazar López, es que todos los vehículos de ese gremio sindical anduvieran rotulados, para evitar ser blanco de alguna confusión. ¡Ups!

A ese punto de preventivos es que se vieran Salazar López y sus operadores, a raíz de que “la burra no era arisca, sino que la hicieron”, como reza el dicho, a partir de los hechos delictivos de alto impacto que se han registrado en la región guaymense y empálmense, de ahí que mejor previnieran antes de tener que lamentar, como es haciendo la tarea en materia de seguridad, de ahí éxito obtenido. Así el acierto.

Luego entonces no fue producto de la casualidad, el que esa tradicional competencia del magisterio federal se llevara a cabo sin contratiempos y con la participación de docentes provenientes de las delegaciones de de Hermosillo, Caborca, San Luis R.C, Puerto Peñasco, Cajeme, Huatabampo, Etchojoa, Navojoa, Álamos, Agua Prieta, Cananea, Nogales, Santa Ana, Ímuris y Magdalena, entre otras.

Así que en santa paz es que tuviera lugar ese evento para sumarle al renglón deportivo y cultural de ese sindicato, que tiene 75 años de fundado, como se los reconociera el secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero, al hacer la inauguración oficial en la plaza de Los Tres Presidentes, al reconocerles el como han recobrado los primeros lugres nacionales en aprovechamiento para ya ser un referente. ¡Órale!

Correo electrónico: [email protected]