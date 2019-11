Que explosión deja entrever negligencia

En duda “Prepas” tragedia de alumnos

Ponen peros a propuesta de presupuesto

Proponen revisar el cableado del Centro

Que explosión deja entrever negligencia…Y una vez más volvió a demostrarse aquello de que, ¡cuando te toca aunque te quites, y cuando no aunque te pongas!, por la tragedia que acaban de sufrir tres jóvenes preparatorianos, al explotarles un transformador subterráneo de la CFE sobre el que estaban parados esperando el camión, en un hecho ocurrido en pleno Centro de Hermosillo. De ese pelo.

En lo que es un suceso explosivo que al parecer vino a poner al descubierto una bomba de tiempo, que todo hace indicar que terminó por estallar, como son las posibles malas instalaciones eléctricas que hay en ese sector comercial de esta Capital, al aflorar que no es el primera explosión de ese tipo que se registra en esa área, pero no a ese grado de trágica, ante lo que se deduce que fueron avisos que no atendieron.

Así que producto de esa aparente negligencia o cuando menos falla eléctrica, es que José Luis Pérez Payán, de 16 años de edad, resultara gravemente herido con quemaduras en la mayoría de su cuerpo; en tanto que Clarissa, de 15 años, quedó afectada en casi la mitad de su físico; mientras que una joven más no identificada tuvo la fortuna de presentar lesiones leves que no ameritaron ni su hospitalización. ¡Ups!

Eso porque cuando estaban en la parada de camiones ubicada en la esquina de las calles Doctor Noriega y Guerrero, exactamente pisando donde estaba el citado depósito eléctrico cubierto por dos tapas cuadradas, sobrevino el tronido que los expulsó contra una pared y el impacto los devolvió, cayendo a la fosa, de ahí que la cosa no pasó a mayores porque héroes anónimos luego luego los recataron de entre las llamas.

Es por lo que Pérez Payán terminara en el Hospital General y Clarissa en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), eso en espera de ser estabilizados para poder trasladárseles al Hospital Shriners de Sacramento, California, ante la gravedad de las lesiones que presentan, por ser un nosocomio especializado en personas quemadas, por lo que a ese grado es que en un momento les cambiara la vida.

Pero al margen de que ya se elevan oraciones para la pronta recuperación de las víctimas, el punto es que se conozcan las causas de un acontecimiento que consternara a todo mundo y que está de no creerse, por lo inverosímil del mismo, porque lo que son los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sólo salieron a confirmarlo y según esto hasta ayer comunicarían a qué se debió, lo que todavía está por verse.

Ya que de acuerdo a los que saben de eso, no descartan que la causa podría ser porque en su momento no han hecho bien las obras de cambio de cableado eléctrico que ha venido llevando a cabo el Patronato Pro Obras del Centro Histórico de Hermosillo, porque según lo adelantado por la “Comisión”, el convertidor que detonara no hace mucho que lo habían colocado, a no ser y que le hubiera faltado mantenimiento.

Y más cuando ya el Jefe de Bomberos de esta Ciudad del Sol, el movido de Francisco Matty Ortega, dejara en claro que no se debió a que estuviera inundando de agua por las lluvias que ha habido en los últimos días, de ahí que todo apunte a una probable mala instalación, que es lo que habrá de esclarecer la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), a la que le tocará deslindar responsabilidades. ¡Tómala!

En duda “Prepas” tragedia de alumnos…Ahora sí que como una cosa lleva a otra, vaya que con el dramático e incendiario explotido de un centro de carga de la CFE que dejara gravemente heridos a un trío de estudiantes de Preparatoria en el primer cuadro de esta ciudad capitalina, sí que se pone de manifiesto que de aquí pa´l real deberá haber un criterio único al suspender clases por motivo de la lluvia.

Lo anterior derivado de que aunque la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) determina la cancelación de clases para Preescolar, Primaria y Secundaria, siempre se deja a decisión de los directores de ese nivel educativo el si lo hacen o no, y para prueba está que uno de los jovencitos quemados era del Colegio de Bachilleres (Cobach) y otro del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 132.

Y es que con ello queda la impresión generalizada, de que si las “Prepas” se hubieran sumado a esa medida para que el alumnado no acudiera a las aulas por cuestión preventiva, es evidente que no habría pasado eso, de ahí que ya sabrán el como ahorita deben traer la conciencia -si es que tienen-, un Mario Gamillo Casillas, que es el director de los Cobach, al grado de que ayer sí pararon la operatividad escolar.

Sin embargo ya muy tarde “les está cayendo el veinte”, de que es preferible perder un día o dos de clases, antes que poner en riesgo la integridad del alumnado, como desgraciadamente terminara demostrándose, eso si se toma en cuenta que hasta los operadores del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) optaron por no exponer a su comunidad estudiantil, con todo y que son una universidad y ya se saben cuidar más.

Porque hasta los del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecytes) y los del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), cuyos directores son Amós Moreno y Carlos Silva, hicieron ir a sus escolapios, de ahí que quiere pensarse que después de lo sucedido aprenderán la lección, para que en el futuro ya no se corran riesgos innecesarios como esos.

Ponen peros a propuesta de presupuesto…Dan cuenta que al que por más que lo revisan no le encuentran ni pie$ ni cabeza, por alguna$ incongruencia$ que pre$enta, es a la propuesta de Presupuesto de Egresos para el 2020 que recién presentaran para el Gobierno del Estado, por un monto de $70 mil 261millones de pesos, por registrar varios aumentos y disminuciones que no tienen razón de ser. ¡Zaz!

Y para muestra de dichas incoherencias detectadas en el citado paquete presupuestal bastan dos botones que son punta de lanza, como es el hecho de que en la época de más violencia delincuencial se ponen a reducirle recursos al rubro de la Seguridad Pública, y por si eso fuera poco en plena necesidad de consolidación e implementación de reformas constitucionales también le dan menos al Poder Judicial.

Aunque el mayor contra$te radica en que mientras que a áreas, como las anteriormente mencionadas, “les $uben la cana$ta”, sorprendentemente a otras se la bajan, al darles un incremento de “lana”, como es al Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, aún y cuando el próximo año no habrá elecciones, de ahí el porque de los bemoles y los chines y jotas que ya se escuchan, lo que consideran que no es para menos.

Razón por la cual de los pero$ que ya le han puesto, de cara a próximamente ya ser sometido a debate y aprobación en el Congreso del Estado, tan es así que lo que es el “Presi” de la Mesa Directiva para el mes de diciembre, el panista de Gildardo Real Ramírez, ya adelantó que lo analizarán de “pe a pa”, e incluso por separado, en lo que tiene que ver con la presupuestación en sí, y la solicitud de contratación de deuda.

Pues lo que es “El Gilo” Real es de los que ha promovido, junto con los diputados de Morena, el que se le aumenten las partidas presupuestales a Seguridad, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y la Fiscalía Estatal, pero al final les están saliendo con que “a Chuchita la bolsearon”, por de a cómo están beneficiando a otras instancias electoreras que ni al caso, como dicen los chavos. De ese tamaño.

Proponen revisar cableado del Centro…Por algo dicen que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo y para evidencia está el ¡S.O.S! lanzado por el Presidente de la Unión de Comerciantes de Hermosillo, Rubén López, de que ante lo acontecido por el explotido de una instalación eléctrica de la CFE en el Centro, deben de revisarse a detalle las condiciones que guarda la red conductora de “luz”.

Toda vez que en base a lo destapado por López Peralta, eso no es la primera vez que pasa, pero no en esa magnitud, porque hasta se supo que antes del aludido estallido que hiriera a tres alumnos, ya se habían escuchado otros supuestos cortos circuitos en esos transformadores que están bajo el suelo, pero sin que hasta ese momento se presentaran consecuencias, como la ocurrida la tarde del pasado miércoles. ¡Glúp!

Es por lo que el mencionado dirigente de vendedores no sólo ventilara que los de la CFE y el Patronato Pro Obras del Centro de Hermosillo, dirigido por Miguel Ángel Figueroa Gallegos, deberán costear los gastos de los afectados, sino que además como nunca habrán de tener cuidado o precaución con la colocación del llamado Tianguis Navideño en el Jardín Juárez, en el que montan más de 200 puestos.

Lo anterior derivado el que para nadie es desconocido y menos para el director de Inspección y Vigilancia, Gino Saracco Morales, de que eso genera una sobrecarga de electricidad, por como en esta ocasión 232 puntos de venta se “colgarán” de la misma línea de conducción, de ahí el porque al “ya no estar en el horno para bollos”, es que deberán tomar las medidas preventivas más adecuadas. ¡Ajá!

Claro está que eso es en lo inmediato, porque en lo general Rubén demanda que se haga un chequeo a profundidad del cablerío que se ha estado cambiando en los últimos ocho años, por no ser normal que eso haya sucedido, con todo y que no haya mal que por bien no venga, porque eso obligará a que se haga una verificación, en la que también debería de intervenir la Unidad de Protección Civil Estatal. ¿Qué no?

