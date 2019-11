“Calienta” el Sur asesinato de impacto

“Calienta” el Sur asesinato de impacto…Y el que volvió a “calentarse” es el Sur del Estado, con el asesinato de alto impacto del Secretario del Ayuntamiento de Bácum, Víctor Manuel Armenta Zavala, al que ayer a las 7:00 horas “de la madrugada” “cazaran” y ejecutaran al salir de unos departamentos en la Colonia Bellavista, cuando rafaguearan el auto en que se trasladaba junto con su hijo.

Así estuvo el ataque a balazos con el que privaran de la vida al ex funcionario municipal de 60 años de edad, según esto por un par de sicarios vestidos de enfermeros, en tanto que su vástago resultó herido por varios impactos de bala, pero aún así alcanzó a trasladarse caminando a un hospital del IMSS que se encuentra a unas calles del lugar, aunque en un primer momento desconocían su estado de salud. ¡Zaz!

Ese es el trágico final que tuviera Armenta Zavala, si se toma en cuenta que el pasado 28 de febrero del presente año ya había sido blanco de otro atentado, del cual vivió para contarlo, al terminar hospitalizado, de ahí que posteriormente solicitara seguridad personal a las instancias estatales, ya que en reiteradas ocasiones había sido amenazado, hasta que le cumplieron los amagos de muerte. De ese pelo.

Y es que Víctor Manuel pertenecía al grupo político del ex alcalde de Morena de ese municipio, Rogelio Aboyte Limón, quien permanece detenido en una cárcel de Arizona, al ser detenido intentando cruzar pa´l “otro lado” con una pasaporte falso, de ahí que fuera de los que abogara porque no se nombrara a un “Presimun” interino, hasta que finalmente se designara a Benita Aldama López. ¡Palos!

De tal forma que es un artero homicidio que vuelve a enrarecer el ambiente político en esa municipalidad, por la forma en que lo ejecutaran, que es con el aparente sello del crimen organizado, de ahí el porque la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) ya iniciara las indagatorias para ubicar a los responsables, y muy seguramente que también la Fiscalía General de la República (FGR). ¿Será?

Pues sobre el lado del piloto de un vehículo Nissan Altima color azul, que presentó varios impactos de proyectiles de arma de fuego, quedó el cuerpo sin vida de Armenta, según un gafete colgado en el espejo retrovisor que lo acreditaba como funcionario; en tanto que su descendiente, Víctor Manuel “N.”, de 28 años, presentó dos heridas de bala, aunque se hablaba que alcanzó a librarla. ¡Ñácas!

Es por eso que las especulaciones no se hicieran esperar, en torno al posible móvil de esa mortal agresión que tiene lugar después de la “calma chicha” que había imperado por esos lares en las últimas semanas, al no registrarse sucesos violentos de ese nivel, hasta ahora que los citados pistoleros que huyeron sorprendieran a las víctimas y comenzaron a dispararles, con esos funestos resultados. Así el caso.

Con lo que sobra apuntillar que a esa de por si engrillada localidad no le ha faltado en lo que va del actual trienio, por como no ha dejado de estar “en el ojo del huracán” y en medio del fuego cruzado, de ahí el porque ya se diga entre le bacumpenses, que lo mejor es ni acercarse al Palacio Municipal, por lo “tutu” que se volviera a poner la cosa ante ese nuevo lamentable y comentado hecho que está de no creerse.

Es una realidad iniciativa de la “Gober”…La que ya es toda una realidad, es la propuesta que enviara la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para reformar el Código Penal del Estado y aumentar de 60 a 70 años de prisión la pena máxima por infanticidio o para quienes asesinen a menores de 12 años de edad, al ayer haberse aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. De ese vuelo.

Ya que de acuerdo a esa modificación, ahora comete homicidio infantil el que prive de la vida a una persona menor de una docena años y por ese delito se le impondrá de 30 a 70 años de cárcel, en lo que es una reformada que surge a partir de la masacre perpetrada contra la familia LeBarón el pasado 4 de noviembre en Bavispe, al emboscarse a una caravana de tres vehículos y matar a 6 niños y 3 mujeres.

Por lo que así está el precedente justiciero que está sentando Claudia con esa iniciativa legal que terminara por cristalizarse, eso al adicionársele al citado Código estatal un tercer capitulo denominado Homicidio Infantil, en el que se establece esa penalidad y multa de 500 a mil UMAS cuando la víctima presente lesiones o mutilaciones, o haya sido asesinada con arma de fuego. Ni más ni menos.

De tal forma que así estará el rigor con el que ahora se les juzgará y sentenciará a quienes incurran en esas atrocidades, por como en el último tiempo ya se ha vuelto más común que atenten contra los infantes, a la hora de quedar en medio del fuego cruzado entre los mayores, por en la mayoría de los casos ser víctimas colaterales de los actos de violencia, principalmente los provocados por la delincuencia organizada.

Y para prueba está lo que les sucediera a los clanes familiares de los LeBarón y Langford, por como un comando armado acribillara a nueve de sus miembros, sin importar que una media docena de ellos eran pequeños, de ahí la trascendencia de ese cambio que promoviera la Ejecutiva, para que de aquí pa´l real esos homicidas lo piensen dos veces antes de agredir a esos seres inocentes que ninguna culpa tienen.

¡No habrá clases! dos días por lluvias…Nomás para que se den una idea del como se pronostica que estarán las lluvias entre hoy y mañana, es que de última hora el secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero, anunciara que éste miércoles y jueves se suspenderán las clases escolares en 42 municipios del Centro y Sur del Estado, por lo que así se están viendo de preventivos. A ese grado.

En lo que es una suspensión acordada por Guerrero González y sus operadores, luego de la recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), ante las condiciones climáticas que se prevén, como una forma de salvaguardar la integridad del estudiantado de los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria, por la intensidad de los aguaceros pronosticados. ¡Órale!

Y sí que deben de estar de pronóstico reservado esos chubascos, que dizque van a caer, como para que se cancelaran dos días de actividades de manera seguida, que es algo que no había sucedido antes de manera tan sorpresiva, y menos cuando aún ayer se apreciaba una tarde soleada, pero así estará el Frente Frío 19, que asociado a otros fenómenos atmosféricos dará origen a la segunda tormenta invernal de la temporada.

Luego entonces y para no exponer al alumnado, es que no operarán los planteles de Hermosillo, Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi, Arizpe, Bacoachi, Cucurpe, Bacadéhuachi, Bavispe, Bacerac, Huachinera, Nácori Chico, Villa Hidalgo, Huásabas, Granados, Sahuaripa, Tepache, Divisaderos, Moctezuma, Cumpas, Nacozari, Yécora, Arivechi, San Pedro de la Cueva y Ónavas.

E igualmente los de Soyopa, Bacanora, Álamos, Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, Quiriego, Rosario, Benito Juárez, Cajeme, San Ignacio Río Muerto, Bácum, Guaymas y Empalme, eso además de hacerse un exhorto a la población en general para tomar las medidas preventivas necesarias, por las tormentas, ambiente gélido y potenciales de vientos que se esperan, de ahí que lo mejor será abrigarse y protegerse.

Mientras que en el caso de las instituciones de educación Media Superior y Superior dependerá de los directores y rectores determinar que procede, tocante a si acuden o no a las aulas. Así el dato.

Dará voz y voto a ciudadanos la alcaldesa…Con todo y que la intención es buena, como es la de realizar una consulta ciudadana, pero la que está claro que se estará metiendo en un berenjenal, es la alcaldesa, Célida López Cárdenas, por como muy seguramente los hermosillenses opinarán lo que debe hacerse en algunos rubros que será muy difícil cambiar, por ya estar acordados por Ley. ¿Qué no?

Al ser evidente que por ejemplo todo mundo querrá que se les reduzcan las prestaciones al personal, sobre todo a los sindicalizados, que es de las preguntas que se harían, pero habría que ver qué tan posible sería, por muchas de ellas ya estar reguladas, a menos que haya una parte a las que se les “pueda meter mano”, y lo mismo ocurrirá con lo de la opción de cancelar la concesión del alumbrado público. Y puras de esas.

Ya que en esos términos estarían los temas polémicos sobre los que la administración pública para el 2020 le estaría dando voz y voto a los ciudadanos, mediante esa consultada vecinal, al hacer uso de la Ley de Participación Ciudadana, como igualmente es en lo referente a los recortes al prepuesto, e incluso el que hasta se sancione a quienes no paguen el impuesto Predial. De ese tamaño.

Y es que según lo destapado por Célida Teresa, de lo que se trata es de tomar decisiones en conjunto con “Juan Pueblo”, a partir de que habrá muchas decisiones que van a lastimar o pueden afectar los intereses de la administración pública, o de algunos sectores de la ciudad, de ahí el porque es que plantearán lo que se está haciendo y qué es lo que propondrían las mayorías. Ese es el reto.

Con ese fin es que del 1 al 3 de diciembre enviarían esos cuestionarios a los domicilios, para cerrarse el día 18 del mismo mes, en los que se espera que participen unas 200 mil gentes en edad de votar, y ya dos días después esperan tener contabilizados los formularios y un concentrado de las opiniones ciudadanas, tanto en facebook, como en urnas digitales que le solicitarían al Instituto Estatal Electoral. ¡Qué tal!

