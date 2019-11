“Echa” “Gober” algo más que números

Dictan oootra sentencia por corrupción

Llama la “Presimun” a apoyar la ciudad

Están ¡muy bien calificados! los Ceresos

“Echa” “Gober” algo más que números…Quien vaya que debió haberse pasado el fin de semana “echando…algo más que número$”, es la gobernadora Claudia Pavlovich, luego de que a muchos Estados, entre ellos Sonora, el pasado viernes les “madrugaran” con la aprobación del Presupuesto de Egresos federal del 2020, al no irles nada bien, ya que recibirán meno$. De ese pelo.

Prueba de ello es que la “Gober” en un primer momento evitara dar una opinión al respecto, tocante al de a cómo quedaron las cifras finales de esa presupuestación para las Entidades, al apuntillar que aún no tenía el documento en mano, y que como buena abogada sin “el papelito habla” no podía manejar datos, aunque que lo sí adelantó, es que van a bajar el cero, y no les tocará lo que esperaban. ¡Pácatelas!

Sin embargo y a pesar de no tener los totales exactos de las diferentes partidas presupuestales, como las destinadas a infraestructura, fondos concursables, programas de participación social o Paripasos, entre otras, lo que de alguna manera confirmó que ya es una cruda realidad, es que recibirán menos que lo solicitado, es decir, una cantidad menor a la del año pasado, por lo que así estará la afectación financiera.

De ahí que Claudia todavía debe estar revisando “de pe a pa” el saldo final de lo que aprobara la Federación, que incluso se maneja que de manera global podría ser un monto más bajo a lo ejercido en el actual 2019, y que es por lo que mejor optará por no adelantar vísperas, para una vez hecha esa checada, hablar con conocimiento de causa, el de a cómo les terminó tocando con esa inequitativa repartición.

Y es que hasta antes de esa polémica “palomeada” de los dineros que destina el gobierno federal, se estilaba que al Estado podrían asignarle entre $47 mil millones de pesos y $51 mil “melone$”, lo que eran puras especulaciones, de ahí el porque de esa revisión que con lupa hace Pavlovich Arellano y sus operadores financieros, para corroborar con cuánto les hicieron como a la Chuchita que bolsearon.

Casi por nada es que a los que desde ya señalan con dedo de fuego como traidores de Sonora, es a los diputados federales de Morena, por como dejaran sola a la Ejecutiva Estatal, con todo y que en tiempo y forma recurriera a ellos para que cabildearan esos recursos que se habían presupuestado y que les entregaran en un documento llamado Proyecto Sonora, en el que se reseñaban las obras a realizar.

Pues en la práctica lo que son los levantadedos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), entre los que están una Wendy Briceño, Javier Lamarque, Marco Antonio Carbajal, Lorenia Valles, Hildeliza González, Ana Bernal, Manuel Baldenebro y Heriberto Aguilar, no se ve que hayan hecho mayor cosa por conseguir más beneficio presupestario, y que es lo que ya les están echando en cara.

No en balde es que en las llamadas redes sociales “no se la han acabado”, por el escarnio que han hecho de ellos y no es para menos, por ser unos culpables indirectos del como se afectara con esos recortes a los diferentes sectores de por estos lares, sobre todo al agropecuario, al importarles más el quedar bien con su Partido, que con los sonorenses que votaron por ellos, y que quién sabe si lo volverían a hacer. ¡Zaz!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Se apunta una sentencia más la FAS…La que sigue dando señas de estar actuando hasta sus últimas consecuencias, es la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), cuyo titular es Odracir Espinoza, y para evidencia está el que ahora lograran una sentencia condenatoria contra Adriana “N”, una funcionaria de la administración estatal, por cometer el delito de peculado en una oficina recaudadora. ¡Ñácas!

Ya que con esa sentenciada se confirma, que sin importar el nivel del vividor público que incurra en una corruptela, sea chico o grande, están procediendo a “aju$tarle cuenta$”, como en esta ocasión lo hicieran con quien fungía como cajera general de la Agencia Fiscal ubicada en el Centro de Gobierno, y que dispuso para su uso personal del dinero que fuera recaudado por el cobro de impuestos. ¡Vóitelas!

Es por eso que el Procurador Fiscal, Gerardo Avitia Encinas, interpusiera la respectiva denuncia ante la FAS, la cual vía el Ministerio Público integró la carpeta de investigación en contra de la imputada, solicitando su judicialización, y consiguiendo su vinculación a proceso, una vez que le comprobaran el hecho por el que se le acusara, a partir de las pruebas aportadas por testigos. Ni más ni menos.

Así que una vez que a Adriana le acreditaran la mencionada acción delictiva o el de$vío por el que se le procesara, es que al Juez que llevaba el caso no le temblara la mano para dictarle una pena de seis meses de prisión ordinaria, así como la reparación del daño y la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público, por la forma en que se le perdiera la confianza. De ese tamaño.

En lo que es un fallo con el que de nuevo se está mandando un mensaje, de que el que la hace la va a pagar, a la hora de cometer un acto de corrupción, por como están agarrando corte parejo al respecto, de ahí que ahora habrá que ver de a cómo les irá a los empleados del Isssteson que son investigados por robo en medicamentos caros, por ser a los que hoy en día también tienen “en capilla”. ¿Cómo la ven?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Llama la alcaldesa a apoyar la ciudad…Y lejos de “echar las campanas a vuelo”, porque Hermosillo acaba de salir en el lugar 20 de las 76 ciudades más habitables de México, la que dejó en claro que si los ciudadanos fueran más conscientes y comprometidos con sus obligaciones fiscales para con esta Capital, incluso podría estar en el “top ten” de las cinco mejores, es la alcaldesa Célida López Cárdenas.

Porque por encima de esa buena posición alcanzada, de acuerdo al más reciente estudio realizado por la empresa encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica, lo que es Célida Teresa también llamó a preguntarse sobre el porcentaje de recaudación que tienen las 19 localidades que están arriba de esta Ciudad del Sol, en la que por citar un ejemplo, tan solo el 51% de los contribuyentes pagan el Predial.

Es por lo que ponderara que para tener un mayor avance en la calidad de vida los hermosillenses juegan un papel muy importante, al estar más que demostrado que las comunidades que cuentan con más ingresos reciben mejores servicios públicos, en contraste con esta “Capirucha” que tiene el costo de los Prediales más bajo del País, y todavía de pilón casi la mitad no los paga. Así el déficit que hay.

Razón por la cual es que López Cárdenas una vez más exhortara a pagar los impuestos municipales, por en parte ser de donde sale para enfrentar los grandes retos a resolver, como son los del mantenimiento de los servicios públicos, vialidades, pavimentación, agua, drenaje y seguridad, entre los principales, porque es la forma en que se ve reflejada esa colaboración que se requiere para tener una mejor ciudad. ¡Glúp!

O sea que la “Presimun” emanada de Morena dejó entrever que ya se está como para ser un ¡ciudad de diez!, porque si en las actuales condiciones deficitarias ya es la número 20, eso demuestra que no falta mucho para colocarse entre las punteras, pero para eso ya nomás falta que la mayoría de los habitantes se pongan guapo$, a la hora de aportar su granito de arena, como es liquidando sus gravámenes. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Están muy bien calificados los Ceresos…En el que se demostró que sí que han estado haciendo la chamba, es en el Sistema Estatal Penitenciario, y para muestra está el que acaba de aflorar que los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Sonora están entre los 10 mejor evaluados del País, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 de la CNDH. De ese nivel.

Más menos así está ese avance que presentan las cárceles sonorenses y que fuera avalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuya supervisión para la obtención de esa calificación se llevó a cabo en abril del presente año, tomando como muestra representativa nueve de los trece penales de la Entidad, a diferencia de años anteriores, en que se utilizaban como referencia sólo cinco de ellos.

Luego entonces así está esa “palomita” para el coordinador general de esa área carcelaria, Ramón Tadeo Gradías Enríquez, por la forma en que ha hecho el uno-dos con el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, David Anaya Cooley, que es la institución de la que dependen, y es que contrario al pasado cuando eran una auténtica “bomba de tiempo”, ahora en ellos impera una “calma chicha”. Así el dato.

No obstante es que Gradías Enríquez resaltara, que es un progreso que obedece al establecimiento de programas institucionales, así como a planes de actividades y esquemas ocupacionales, además de la implementación de buenas prácticas, lo que ha contribuido al fortalecimiento y dignificación de las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad en esos centros de reclusión.

En esos términos estuvo el punto a favor para Ramón Tadeo y David José, por estar haciendo las cosas bien, contrario al Ceferso No 11 que opera en Hermosillo, que en esa misma evaluación saliera con muchas deficiencias, según la misma diagnosticada que les hicieran. Así la diferencia de esa mejoría.

