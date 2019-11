No pierde las e$peranza$ la “Gober”

No pierde las e$peranza$ las “Gober”…Y a pesar de los barrunto$ de recorte$ presupuestale$ que hay, la que sigue apostándole a que la e$peranza muere al último, es la gobernadora Claudia Pavlovich, y es que hoy aprobarán el presupuesto federal para el 2020 y la co$a luce mal para Sonora, por de a cómo se habla de una reducción de más de mil millones de pesos en comparación con el 2019. ¡Zaz!

Sin embargo lo que es Pavlovich Arellano a la par ya adelantó que tampoco va a pecar de confiada, de ahí que ya le esté bu$cando por otro lado, en aras de compensar ese millonario faltante de lana pública, como es con la petición que hiciera de un crédito por mil 300 millones de pesos que incluyera en el paquete presupuestario que presentara ante el Congreso del Estado, por un monto de $70 mil 261 millones.

Con lo que queda más que claro, que lo que es Claudia para nada se está quedando de brazos cruzados ante esa recortada presupuestal de la que está siendo objeto el Estado, al de entrada estar manejando esa alternativa crediticia, como una forma de terminar las obras que están inconclusas y que no aparecen contempladas, como el Hospital General de Especialidades y otros proyectos que tampoco incluyeran.

De ahí que ante ese deficitario panorama financiero que ya se ve venir y que éste viernes social podría confirmarse, es que la “Gober” ya anda que se jala una oreja y no se alcanza la otra, como dice el dicho, lo que no es para menos, porque no solamente no le están incrementando las partidas federales a la Entidad, sino que además se las están bajando, es decir, le están quitando en lugar de darle. De ese pelo.

Casi por nada del desencanto mostrado por la “Gober” y con sobrada razón, por las promesas que le hicieran no estarse reflejando en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aún y cuando confesara que no ha perdido la fe, para que de último momento pudieran etiquetarle más recursos a la región sonorense, lo que todavía estaría por verse, con todo y que por la víspera es algo que se ve muy remoto. ¡Vóitelas!

No obstante que la Mandataria apuntillara que por ella no ha quedado, a la hora de gestionar más cachata, de ahí que anticipara que la seguirá peleando hasta que caiga el último “out”, como se estila en el “beís”, por considerar que no hay “píor” dinero tirado a la basura, que el dejar trabajos a medias o sin terminar, como hay algunos en estambay, de ahí el porque lo de recurrir a un préstamo de emergencia. ¡Qué tal!

Razón por la cual es que ahora sí que se vale preguntar como en el famoso anuncio de la TV: ¿Y lo diputados federales apá?, que en su mayoría son de Morena, porque nomás no se ve que hayan servido para maldita la cosa, eso a pesar de que Pavlovich se reuniera con ellos hace más de un mes, precisamente para que la ayudaran a cabildear más financiamiento, pero no se ve que hayan movido un dedo. ¡Ñácas!

En tanto que a nivel local el legislador que ya se está viendo más consciente ante esa situación de falta de liquide$, es el del PES o Partido Encuentro Social, Jesús Alonso Montes Piña, al reconocer que de no haber otra opción ente esa disminución y la reasignación del Fondo Minero, votarían por el préstamo propuesto, a fin de cubrir esa in$uficiencia en las finanzas, por a todas luces no existir otra $alida.

Advierten del peligro en citas virtuales…Aún y cuando no hay mejor advertencia que la que no se hace, pero la que no es ninguna novedad, es la alerta lanzada por la titular del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), Blanca Saldaña López, de que hay que evitar hacer citas amorosas a través de las plataformas digitales, por ya tener documentados un caso de violación y cuatro de acoso. A ese grado.

Lo anterior al para nadie ser un secreto del riesgo que implica el establecer relaciones virtuales por medio de las redes sociales, como las de Tinder o Facebook, sobre todo la primera, por ser la más señalada de ser usada por quienes incurren en esa clase de abusos sexuales, al contactar a sus potenciales víctimas por esos ciberespacios, hasta que las convencen de acudir a encuentros prácticamente a ciegas. ¡Glúp!

Y es por eso de esas consecuencias que ya se están presentando, como las agresiones que hiciera públicas Saldaña López, pero guardando las identidades de las afectadas por razones obvias, de ahí que para prevenir más de esos ataques, la recomendación que hacen, es de que en caso de continuar con esa peligrosa práctica, las primeras reuniones las hagan en lugares públicos donde no se expongan.

Aún y cuando lo más recomendable sería el no recurrir a esa modalidad para hacer amigos y encontrar pareja, por en la mayoría de los casos estar muy fuera de la realidad, al no saberse con quién se está tratando del otro lado de la pantalla, como lo denota el que ya haya sucedido cada cosa por quienes se hacen pasar por lo que no son, de ahí que lo menos sea el chasco y la decepción que puedan llevarse.

Luego entonces así está el ¡S.O.S! de la del ISM, que por algo a de ser, porque muy seguramente que las denuncias que hasta ahora han recibido, sólo son la punta del iceberg en cuanto a esa problemática, por las muchas más que debe haber sin reportar, a pesar de que no es difícil rastrear a los victimarios, pero está vez únicamente dos personas interpusieron una denuncia formal y se procedió en consecuencia.

Arroja corte una mejoría en seguridad…Y por encima de lo que pueda decirse, pero lo que es una prueba más de que en Sonora se ha mejorado en materia de seguridad, lo representa el último corte de caja que hiciera el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al aparecer debajo de la media nacional en homicidios dolosos. De ese vuelo.

Pues según ese reporte ventilado el Estado no está entre los 13 de la República Mexicana que superan ese promedio de asesinatos, equivalente al 40.6% de la latitud del País, cuya cifra al mes de octubre alcanzó las 2 mil 866, 38 casos más de los registrados en septiembre, eso en los primeros 11 meses de la actual gestión federal, de ahí el punto a favor para el Secretario de Seguridad estatal, David Anaya Cooley.

Y lo más meritorio de no estar en ese top ten donde matan más gente, es que los que encabezan las tasas más altas por ese delito son Colima, con un promedio de 86.2%; Baja California 75.3%; Chihuahua 61.6%, Guanajuato 51.3% y Guerrero con 47.4%, es decir, entre ellas están dos de las que son frontera con la sonorense, lo que quiere decir que aquí se ha contrarrestado el “efecto cucaracha”. ¿Qué no?

Mientras que con los promedios de porcentaje más bajo se encuentran Yucatán, con un cálculo del 1.3%; Aguascalientes con 6.4%; Campeche 7.2%; así como Coahuila y Querétaro con 8.2% y 8.6%, respectivamente, en una estadística que abarca de diciembre del 2018, a octubre del presente año, en lo que son las víctimas de crimen intencional por cada 100 mil habitantes, que es de 25.0. A ese punto.

Ante lo que se saca por conclusión, que partiendo de que esos números no mienten, es que de esa forma está dando resultado la estrategia implementada por David José y sus operadores, que ha aflorado que han basado en la coordinación, prevención e inteligencia, lo que adquiere más relevancia por el 2019 ser considerado el más violento, con 29 mil 574 muertos de enero a octubre, más los que se acumulen.

Evitan contaminación con “El Llantatón”…Quien sigue demostrando que es de lo que nomás no tiene descanso, es el director de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza Almazán, por como ahora está invitando a lo que será “El Llantatón”, que organizan para mañana sábado, para recaudar neumáticos usados, a fin de que no sean arrojados en la vía pública y proliferen moscos o sean quemados.

Toda vez que cuando no anda con la campaña de reciclaje, a la que por algo le han dado mucho auge, ahora está promoviendo esa cruzada para que los hermosillenses acudan a entregar los neumáticos que tengan arrumbados y contaminando sus espacios, los cuales podrán intercambiar por árboles, mientras que éstos los canalizarán a una empresa para que sean reciclados. Así la limpia llantera.

Para ese efecto llevarán a cabo ese “Llantatón” y en esta ocasión instalando tres centros de acopio, mismos que quedarán ubicados en los estacionamientos del estadio “Héctor Espino”, y del Gimnasio Polifuncional “Ana Gabriela Guevara”, así como a un lado del acceso principal del Panteón Yáñez, los que operarán de 08:00 a 14:00 horas, con la intención de generar esa recolección. Ni más ni menos.

Y para que vean del porque de la importancia de esa recolectada impulsada por Barraza Almazán, hacen saber que anualmente se desechan de 500 mil a 709 mil neumáticos en Hermosillo, de los que un 85% son reutilizados por parte de la empresa Geosaico como combustible para la elaboración de cemento, ante lo que estiman que el resto termina tirado en los canales, arroyos o son incinerados. De ese tamaño.

Eso pone de manifiesto que lo que es el movido de Roberto por todos lados le ha buscado a la hora de contrarrestar la contaminación ambiental en esta Capital, eso aunado a que no paran, por como trabajaran el pasado lunes que fuera día festivo, al juntárseles la talacha con motivo de la ventas del Buen Fin, como lo exhibe que recogieran unas 25 toneladas de basura adicionales a las normales. Así el dato.

