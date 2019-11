Apuesta a un frente común la “Gober”

Apuesta a un frente común la “Gober”…Y lo que sí que adquiere más relevancia, es el como la gobernadora Claudia Pavlovich no ha quitado el dedo el renglón a la hora de reforzar la seguridad a raíz de la masacre de la familia LeBarón y Langford, por como una vez más promoviera una reunión entre los tres niveles de gobierno en la llamada Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz. De ese pelo.

Y es que en tanto que afinan un cierre de filas para contrarrestar la violencia que hiciera crisis en la frontera entre Sonora y Chihuahua, con la emboscada que sufrieran integrantes de dichos clanes familiares, con un saldo de nueve muertos, seis niños y tres mujeres, por otro lado ya trascendió que harán una caravana con destino a Washington para exigirle justicia al mismo “Presi”, Donald Trump. ¡Zaz!

Sin embargo lo que es Pavlovich Arellano ha seguido con la mira puesta en formar un solo frente contra el hampa y para muestra está ese cónclave que encabezara y en el que participaran el secretario de Gobierno chihuahuense, Luis Fernando Mesta, así como Alejandro Robledo Carretero, subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Coordinación de la Secretaría de Seguridad nacional. ¡Órale!

A partir de que ha quedado más que demostrado que tendrán que hacer valedero aquello de que ¡la unión hace fuerza!, por como las corporaciones de ambos lados carecen de lo más elemental, como son policías, equipamiento y la falta de comunicación y conectividad en esas apartadas regiones de la sierra, como es en la zona de Bavispe, donde se perpetrara ese trágico ataque por parte de un comando armado.

Es por lo que sobre esa famosa mesa se propusieran estrategias para evitar que se repitan esos lamentables hechos que impactaran a México y el mundo, pero con acciones concretas y de colaboración en materia de seguridad, tiendo como base la coordinación de las diferentes autoridades, en lugar de a la clásica terminar “tirándose la bolita”, de ahí el porque es que Claudia tomara la iniciativa. ¡Qué tal!

Y para el caso es que hasta Mesta Soulé propusiera que se clasifiquen como delincuencia organizada algunos delitos que actualmente no están en esa clase, lo que fuera secundado por Pavlovich y Robledo Carretero, quien adelantó que lo plantearía ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que se actúe con mayor rigor en ciertos actos que están relacionados con el crimen organizado. ¡Tómala!

Ciertamente que algo diferente tendrán que hacer, a la hora de buscar blindar y proteger a los habitantes de las diez municipalidades colindantes con los citados Estados, que desde hace rato viven con el Jesús en la boca, por como igualmente se supo que los LeBarón hasta ya le mandaron una carta a Trump, y no sólo para solicitarle una audiencia, sino también para exponerle sus quejas por la inseguridad reinante. ¡Ñácas!

Toda vez que desde su visión no solamente debe de velarse por la seguridad de los Estados Unidos, sino también por la de los mexicanos, a partir de que ellos son de doble nacionalidad, que es por lo que también vinieran a coadyuvar en las indagaciones los del Buró Federal de Investigaciones (FBI), lo que tampoco los convenció, dizque porque lo hicieron de manera express. Así la inconformidad.

Se va de pa$o Inspección y Vigilancia…Quien vaya que ya no tendrá una “blanca “navidad, por el conflicto que acaba de aflorar, es el director de Inspección y Vigilancia, Gino Saracco Morales, por como los de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo se oponen a que en la acera del Jardín Juárez, ubicada por la calle Matamoros, se instalen puestos del Tianguis Navideño. ¡Vóitelas!

Así que más tardó Saracco Morales en anunciar que por primera vez durante esa vendimia colocaran puestos sobre esa transitada avenida, que el presidente de esa Unión, Rubén López Peralta, en revirarle que el año pasado se firmó una carta compromiso con el Ayuntamiento hermosillense, mediante la que se determinó que ese punto se destinaría para montar una villa navideña para lucimiento de ese lugar.

Luego entonces y por encima de lo dicho por el contradecido funcionario municipal, quien saliera con la novedad de que en esa extensión se autorizarían 37 nuevos lugares de venta de diversos productos, mismos que antes estaban en el Parque Madero, para sumar 235, lo que es López Peralta y compañía ya le mandaron a decir que cumplan con lo prometido y que para empezar se acerquen a dialogar. Así el dato.

Por lo que así está ese lío que podría adquirir visos de verdulero, de no llegarse a un acuerdo, y más si existe la firma de por medio que aseguran, como para que Gino ahora quiera cambiar las cosas, y al parecer por sus pi$tola$, eso con el pretexto de según esto descongestionar el centro de esa vendedera y poder tener salidas de emergencia, pero lo cierto es que invadirían más allá de lo que lo hacen cada año.

O séase que tienen siete días para destrabar esas diferencias que hay, si se analiza que la colocadera de esos marchantes golondrinos es del 28 de noviembre al 6 de enero del 2020, que es el periodo de 40 días por el que se expiden los permisos, en esta ocasión a un costo de cinco mil 052 pesos cada uno, lo que haría un total de casi un millón 200 mil pesos, salvo que los hagan dar un reversazo. ¿Será?

“Les llega la lumbre” a los Súper del Norte…Como lo que se ve no se pregunta, al que sí que “le ha seguido llegando la lumbre a los aparejo$”, es al dueño de la cadena de los Súper del Norte, Servando Carbajal, por como ahora ayer se presentara un conato de incendio en la sucursal de la colonia Los Jardines, en calle Olivares, casi con bulevar López Portillo, al Norte de esta Ciudad del Sol. ¡Ups!

De tal suerte que hacen saber que aún y cuando era a media mañana, pero los escasos clientes que había en el citado supermercado salieron despavoridos al oler a quemado, de ahí que se hiciera necesaria la intervención de los Bomberos, quienes llegaron para impedir que el fuego “tomara vuelo”, pero para entonces el daño ya estaba hecho, como dicen en el béisbol, por “la quemada” que sufrieron. ¡Glúp!

Porque derivado de esa chamuscada de los Súper del Norte, sí que se hace obligado que mínimo les caiga la de “Desprotección” Civil Municipal, Santa Aguilar Castillo, para checar si cumplen con los protocolos de seguridad para esos casos o la operatividad de esos inmuebles, que quiere suponerse que sí lo hacen, pero ahora sí que vale más prevenir y revisar, antes que tener que lamentar. Ni más ni menos.

Al ser una inspección que más amerita hacerse por las presentes fechas, que son las de mayor afluencia de clientela, como es la que igualmente tiene que ver con la limpieza en los interiores, principalmente en el sector de las frutas y verduras, por haber reportes de que dejan cada tiradero en el piso al momento del acomodadero, que hay clientes que ya se han pegado su resbalón y por ende su consabido “costalazo”.

Razón por la cual es que no hay mal que por bien no venga, para que a ese emporio comercial de Carbajal Ruiz le den su revisada en todos los sentidos, para garantizar que cumplan con las normas establecidas en pro de la integridad de los que acuden a comprarles, y que también abarcan las tiendas de Santovalle y los Vimark, por lo que Aguilar y sus inspectores ya podrán agarrar corte parejo, y no es para menos. ¡Palos!

Llama a hacer por la Capital la alcaldesa…La que ya mandó a decir que cada quien tiene que hacer su parte, a la hora de sacar adelante a la ciudad, es la alcaldesa Célida López, al exhortar a los hermosillenses a saldar las deudas que tienen por concepto de impuestos, ya que por más que se han “apretado el cinturón”, pero aún así “se las ven negra$” para solventar el gasto corriente y de inversión.

Más menos así está el llamado que López Cárdenas ayer les hiciera a los contribuyentes, por la precaria situación financiera que enfrenta ésta Capital, de ahí que les urja el mejorar la recaudación fiscal municipal, más que nada en lo relacionado con el gravamen del Predial, al revelar el dato de que únicamente el 55% de los ciudadanos lo paga, es decir, alrededor de la mitad. Así el atraso.

Eso luego de que Célida Teresa hiciera “un corte de caja” en materia de finanzas, al ventilar que han hecho todo lo humanamente posible para reducir los gastos, como lo refleja que de enero a septiembre del presente año la Comuna ha tenido un ahorro de $51 millones 46 mil 825 pesos, en comparación con lo gastado en el 2018, al bajarle a rubros como el de talleres, combustible y arrendamiento, entre otros.

No en balde es que la “Presimun” emanada de Morena sostuviera que con hechos y esos saldos están demostrando ser una administración au$tera, cuyos ingresos obtenidos por el Municipio con recursos propios y participaciones federales ascienden a los mil 967 millones 232 mil 558 pesos; en tanto que la deuda acumulada que arrastran es de mil 856 millones de pesos, de ahí que casi casi estén “tabla$”.

Y tan la Munícipe se abrió de capa, en lo relacionado con los pesos y centavos que administran, que hasta invitó a los especialistas y estudiantes de Economía y Finanzas para que se acerquen a la Presidencia Municipal y se informen de a cómo está la falta de liquidez por la que atraviesan, a fin de que planteen propuestas para mejorar los sistemas recaudatorios, en aras de que les suene la caja recaudadora.

