Es impune la venta de “cheve” virtual

Hace otra buena obra social alcaldesa

Que están muy inseguros “presimunes”

Hay condiciones para contratar deuda

Es impune la venta de “cheve” virtual…Para que vean el como pa´ la vaquetonada siempre se “dan maña de magaña”, ahí tienen que aflorara la nueva modalidad que están usando para vender alcohol entre los menores de edad, como es a través de las aplicaciones que aparecen en los teléfonos móviles, las famosas aap, al ser la vía por la que ahora están ordenando pedidos a domicilio. De ese pelo.

A ese extremo es que la modernidad está rebasando a las propias autoridades, por ser un sistema de venta que ni siquiera está regulado por la Ley, como lo reconociera la misma directora de Alcoholes del Estado, Zaira Fernández Morales, y para evidencia está el que ya detectaran a la empresa de reparto llamada Rappi, y sin que “les pueda ir a la mano” por esas entregas ambarinas que realizan entre los jóvenes.

Toda vez que aún y cuando esas compañías se supone que están dedicadas al reparto de alimentos y otros productos, lo cierto es que también incluyen bebidas alcohólicas, y sin que puedan sancionarlas por las denuncias que ya se han hecho en las redes sociales, ya que tales opciones virtuales de compra no están contempladas por las normatividad estatal, como tampoco en la Ley de Transporte. ¡Tómala!

Pues de acuerdo a lo reconocido por Fernández Morales, la única manera de multar o proceder penalmente contra un conductor de Rappi, es sólo si un inspector de esa instancia de Alcoholes lo sorprendiera infraganti o en los momentos en que le entrega la “cheve” a un adolescente, porque fuera de ahí es una alcahuete moda que no está penalizada, por increíble que parezca. ¡Vóitelas!

Sin embargo y a pesar de ese vacío legal puesto al descubierto, lo que es la echada pa´ delante de Zaira advierte que no se quedarán de brazos cruzados, ante la impunidad con la que están llevando a cabo ese servicio que fomenta el vicio entre la chavalada, de ahí que en lo que se llega a lo legislativo, mediante una reforma al marco legal, apelarán a la buena voluntad para crear “candados” y así evitarlo.

Para ese efecto es que estarían proponiendo que al momento en que reciban las solicitudes de pedido se exija el que anexen una documentación que ampare la mayoría de edad del comprador, la cual tendrán que exigir a la hora de concretar la entrega, a fin de que la cosa no sea tan burda, como hasta ahora, porque sucede que esas pedideras las han hecho hasta desde las afueras de algunas escuelas. ¡Ñácas!

Con todo y que siempre existirá la alternativa de que alguien les “haga el paro”, como dicen los chavos, como sería que un acomedido pida “las chelas” por ellos y luego de recibidas se las entregue, como es lo que ya se combate en las tiendas de autoservicio con la campaña “No les hagas el paro”, por ser lo que se estilaba cuando buscaban a un adulto para que se las comprara, por no tener la edad para adquirirlas.

Hace otra ¡buena obra! la alcaldesa…Y la que de nueva cuenta está dando muestras de su sensibilidad y solidaridad para con los grupos más desprotegidos, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, y para prueba está el que ayer convocara a sumarse al “Bardatón” para hacer realidad la construcción del Centro Integral de Apoyo a Personas Vulnerables y en Situación de Calle llamado Galilea. ¡Órale!

Por lo que así está el exhorto que le está haciendo Célida Teresa a los hermosillenses para que aporten su granito de arena en pro de esa noble causa, al necesitarse el respaldo de 455 empresas, organismos, familias o ciudadanos para que apoyen en el levantamiento de cada uno los 455 metros lineales de barda que hacen falta para dicha edificación que quedará ubicada en la colonia Palo Verde. ¿Cómo la ven?

De ahí que esté de más el resaltar, que con la creación de ese inmueble para quienes no tienen un hogar y viven vagando por la ciudad, sumado a la clínica contra las adicciones que ya se construye por rumbos del Aeropuerto, sí que serán parte del legado que López Cárdenas dejará a su paso por la alcaldía de esta Capital, por ser dos obras que forman parte de la estrategia de transformación social que ha impulsado.

O séase que de esa forma es que la “Presimun” emanada de Morena estará dejando huella, por el sentido humano que está exhibido, al estar haciendo lo que nunca antes nadie había hecho, como es el procurar un espacio digno para esa gente que sobrevive a la buena de Dios y que son una expresión de lo que se es como sociedad, de ahí que sea algo a lo que ya no puede seguírsele dando la espalda. De ese tamaño.

Es por lo que junto con los integrantes del Patronato del Centro “Galilea” ofreciera una conferencia de prensa en lo que será esa instalación, la cual una vez que cuente con su barda perimetral dará albergue y asistencia integral a los primeros 50 beneficiados con esa atención, en lo que será un pabellón para hombres y otro de mujeres, con capacidad para 38 y 12 albergados, respectivamente. Así el acierto.

Luego entonces para los que quieran levantar la mano y responder a ese llamado pueden hacerlo realidad a través de una aportación económica en la cuenta 0111823450, con clave interbancaria 01276001118234503, de BBVA Bancomer, con lo que le darán forma a ese respaldo para quienes hoy andan deambulando y que se quiere que pasen a estar en un lugar seguro donde se les trate con dignidad.

Que están muy inseguros “presimunes”…Quien sí que no esperó mucho por la respuesta, es el secretario de Seguridad nacional, Alfonso Durazo Montaño, luego de “las echadas” que se aventara en un encuentro que acaba de sostener con presidentes municipales, a los que conminó a “no lavarse las manos” ante el problema de la inseguridad, y que por el contrario asuman la parte que les corresponde. ¡Pácatelas!

Ya que lo que son los alcaldes sonorenses, sobre todo los de la frontera entre Sonora y Chihuahua, lo menos que ya le reviraron a Alfonso Francisco, es que si con qué cara les exigen, cuando la principal carencia que enfrentan esa la de presupuesto y equipo, como lo denota que en su natal Bavispe sólo haya cuatro policías y un Comisario, así como tres patrulla, lo que representa una burla. Ni más ni menos.

Es por eso que los mismos ediles reconozcan que no están en condiciones de hacerle frente a la delincuencia organizada, y mucho menos para combatirla, al ser superados en número de elementos y armamento, de ahí que ante hechos como la masacre de la familia LeBarón y Langford, perpetrada en la región bavispeña por un comando armado, mejor se esperan a la llegada de refuerzos estatales y federales.

Porque podrá haber mucho diálogo con Durazo y hasta se tomarán la foto del recuerdo, pero si no les invierten en lo presupuestal, simplemente seguirán igual o “píor”, por de a cómo contradictoriamente hasta ya contemplan recortes en ese sentido rubro, de ahí el porque ya también le estén contestando con la famosa frase del ¿y así cómo?, y no es para menos, por no tener con que poder reaccionar. ¿Qué no?

Tan es así que para síntoma está que los diez municipios colindantes con la Entidad chihuahuense, como son Bacerac, Huachinera, Nácori Chico, Sahuaripa, Yécora, Rosario Tesopaco, Quiriego y Álamos, apenas si cuentan con una decena de polizontes, y unas comunicaciones que dan pena ajena, de ahí el porque cuando el lunes 4 mataran a seis niños y tres mujeres tardaran horas en avisar. ¡Zaz!

Hay condiciones para contratar deuda…Con todo y la polémica generada por la propuesta de contratación de deuda pública por mil 300 millones de pesos presentada por el Gobierno del Estado, dentro del Paquete Económico para el 2020, pero la percepción generalizada es de que las condiciones están dadas para que sea aprobada por la Cámara de Diputados y así compensar los recorte$ federales.

Eso porque de acuerdo a lo justificado por el Secretario de Hacienda Estatal, Raúl Navarro, quien el pasado viernes por la tarde entregara ante el Poder Legislativo esa proposición presupuestaria, por un monto de $70 mil 261 millones de pesos, lo que buscan con ese crédito es garantizar la operatividad gubernamental estatal, por los moche$ que ya ha habido por parte de la Federación. De ese vuelo.

Y es que una cantidad similar es el que se le redujo a las participaciones del gobierno federal, que es lo que intentan equilibrar con esa opción crediticia, y para lo cual dan cuenta que las finanzas de Sonora califican, al sugerirse que las deudas de los Estados no rebasen el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que la de la sonorense hoy en día es del 3.2%, de ahí que le alcance para eso. Así el dato.

Lo anterior dicho por expertos como el vicepresidente del Colegio de Economistas, Marco Antonio Córdova, pero con la visión de que el recurso en mención se destine a inversión, como sería en los rubros de infraestructura hospitalaria, educativa y carretera, que es lo que Navarro Gallegos ya anticipara que se proyecta, después del corte que les hicieran en esos apartados, por lo que bajan el cero y no les toca.

Casi por nada es que hasta el legislador morenista Martín Matrecitos ya dijera que no están cerrado$ a esa po$ibilidad, pero que lo analizarán a conciencia en la revisión que harán de esa iniciativa de Ley de Ingreso y Presupuesto de Egresos para el próximo año, misma que iniciarán mañana “juebebes”, y cuyo límite para su aprobación es el 15 de diciembre, aunque pueden extenderse hasta al 31 del mismo mes.

Correo electrónico: [email protected]