¡A proceso! policías dizque violadores

“Condenan” el fin del Seguro Popular

Tienen Buen Fin con la Gobernadora

Que gana las plazas serranas el hampa

A proceso policías dizque violadores…Si por la víspera se saca el día, a la que ya empezaron a hacérsele justicia, es a la mujer que denunciara haber sido violada, secuestrada y robada por un par de agentes de la Policía de Hermosillo, luego de que un Juez vinculara a proceso a Óscar y Jonathan Daniel, para que sean enjuiciados por esos delitos que se les imputan, más los que se acumulen. De ese pelo.

Y es que en una audiencia que duró más de nueve horas, lo que es el Agente del Ministerio Público presentó las pruebas necesarias para iniciar un juicio contra los citados polizontes acusados de los “píor”, o del abuso sexual contra la víctima, en hechos ocurridos el jueves 7 del presente mes de noviembre, en la colonia San Bosco, ubicada al Poniente de esta Capital, cerca de la Comandancia de ese sector. ¡Tómala!

Es por eso que terminaran de decretarles la prisión preventiva a Óscar y Jonathan, luego de que cuatro días después de cometer esa presunta fechoría fueran detenidos por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), una vez que la agraviada hiciera público el ataque y atraco del que había sido blanco por parte de los señalados y que ahora ya están siendo procesados. ¡Vóitelas!

Al corroborarse y comprobarse lo ventilado por la afectada, de que en la fecha antes mencionada los uniformados tachados de depravados y hampones le pararon el alto cuando viajaba en una camioneta, para posteriormente llevarla por la fuerza a un paraje baldío y agredirla sexualmente, además de retenerla ilegalmente por algunas horas y todavía después robarle sus pertenencias. Así la felonía.

Aún así y a pesar de lo contundente de las evidencias presentadas, lo que son los abogados de los inculpados solicitaron una ampliación de dos meses para investigar y añadir más elementos para la defensa, pero lo cierto es que manejan que de ese evidente abuso de autoridad ya no los salva ni El Chapulín Colorado, según esto por estar “bien atorados”, al tener todo en contra. Ni más ni menos.

Toda vez que para empezar los ahora procesados son dos de los 162 “polis” que en su momento no pasaran los exámenes del Centro de Control de Evaluación y Confianza (C3), además de que uno andaba armado, cuando están impedidos para hacerlo, de ahí que la indignación no se hiciera esperar, incluso de la misma alcaldesa, Célida López Cárdenas, quien ya adelantó que de su parte no habrá impunidad. ¡Zaz!

Razón por la cual es que todo hace indicar que no la va librar dicho parecito de encharolados, a la hora de evitar terminar tras las rejas, y menos después del “palo legal” que acaba de darle un Juez Magistrado a la apelación presentada por los defensores de los policías implicados en el Caso Genaro, el joven al que hallaran muerto en las celdas preventivas de barandilla de Navojoa, y que luego afloró que lo mataron.

Eso al terminar por confirmar la sentencia de 43 años 10 meses y 15 días de prisión que les habían dictado por el arresto, tortura y homicidio doloso, y aunque aún les queda la opción del recurso de amparo directo, está claro que quedarán refundidos por ese asesinato perpetrado el 2 de mayo del 2018, por lo que así luce el panorama para los gendarmes balconeados y arrestados por violadores de esta “Capirucha”.

“Condenan” el fin del Seguro Popular…Con todo y que muy seguramente que se expone a las reacciones los “chairos”, como se les llama a los fanáticos del “Pejidente”, Andrés Manuel López Obrador, pero el que ni se persigno para decirles sus verdades y condenar el como improvisaran la cancelación del programa del Seguro Popular, es el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal. ¡Qué tal!

Pues lo que es el prelado católico de esta Ciudad del Sol, sí que se los sermoneó a la hora unirse el sentir general y externar lo que ya es un clamor popular, como es el hecho de que antes de eliminar lo que ya existía, debieron haber tenido listo al que lo sustituiría, en este caso el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), pero lo que es a los senadores les valió y lo votaron sin tener antes algo “amarrado”.

Luego entonces ese es un síntoma más de la insaludable política de improvisación promovida por el sexenio Lopezobradorsista, de ahí el porque Rendón Leal coincidiera con lo que ya se ha advertido, de que en las próximas semanas y meses eso provocará muchas reacciones en contra de los diferentes sectores, porque en esa transición el grueso de los afiliados quedarán sin esos servicios médicos.

Sin embargo por sus politiquerías lo que es Andrés Manuel y su mayoría de Morena en el Senado pasaron por alto esa desprotección de los mexicanos que no tienen otra opción de atención médica y que para ellos representa la diferencia entre la vida y la muerte, con lo que vuelve a demostrarse que el fin no justifica los medios, porque con todo y que el objetivo sea el lograr una mejoría, pero lo que se critica es la forma.

Y es que para prueba de ese totalitario y populista mal actuar está el que ya se estén levantando voces como la de don Ruy, por ya no ser afectaciones aisladas, en aras de según esto querer mejorar los esquemas asistenciales, porque igual pasó con el programa de las guarderías de la ex Sedesol, y los apoyo$ para otros programas, de ahí el porque del nuevo tache que les están poniendo. ¡Pácatelas!

Tienen un Buen Fin con la “Gober”…Los que vaya que tuvieron su ¡Buen Fin!, son los que acaban de recibir de manos de la gobernadora, Claudia Pavlovich, las llaves de su nuevo hogar con lo que hicieron realidad su sueño de contar con una casa propia, vía el programa Vivienda para Todos que promueve el Gobierno del Estado para quienes no pueden acceder a un crédito de Infonavit o bancario.

De ahí que esta vez los beneficiados fueron habitantes de San Pedro el Saucito, con lo que se sumaron a las 198 familias del área urbana y rural Oriente de Hermosillo que han sido agraciadas con ese tipo de plan crediticio para acceder a una vivienda digna, ya que es para quienes trabajar en la informalidad con un ingreso bajo, porque sólo tendrán que pagar $48 mil pesos en cinco años. ¡Órale!

Es por lo que Pavlovich Arellano resaltara esa cruzada social que se ha estado haciendo desde la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves), cuya titular es Elia Sallard Hernández, por como desde el 2016 a la fecha 792 personas de escasos recursos que no cuentan con la solvencia económica para adquirir un inmueble de esos, han podido aspirar a un techo y con pagos accesibles. Así el acierto.

Casi por nada es que Elia Sallard destacara que a la gente que se ha beneficiado, son quienes nunca van a tener derecho a un crédito de la banca, ni de Infonavit, ni de Fovissste, por los bancos no voltear a verlos porque su economía es informal, y es ahí donde han conveniado con pequeñas financieras para que accedan a impulsar un modelo que ya es reconocido por respaldar a los que menos tienen. De ese vuelo.

No obstante y que Sallard precisara que tienen varios segmentos para la adquisición de un “cantón”, como es el dirigido a quienes viven en situación de extrema pobreza, donde no hacen ninguna aportación, y se busca una estrategia completa de apoyo, sobre todo para madres de familia, personas con discapacidad o adultos mayores, por lo que así ha estado la sensibilidad de la “Gober” en ese ámbito. ¿Cómo la ven?

Como en esta ocasión en que esa acción se llevara a cabo en el marco de las actividades que se han venido realizando en Noviembre, Mes de la Vivienda, con la intención de que más sonorenses cuenten con un patrimonio seguro en ese terreno, como es el habitacional. De ese tamaño.

Que gana las plazas serranas el hampa…Lo que es una muestra más de cómo el hampa ha venido ganando terreno o las plazas de las municipalidades serranas, lo cual ya no es ninguna novedad, es que hasta las fiestas patronales de algunos pueblos han tenido que suspenderse, ante los hechos de violencia que registrados, de ahí que mejor han optado por prevenir antes que tener que lamentar. ¡Ups!

Tan es así que una consecuencia de esa ola violenta en se sentido lo representa lo acontecido en Nácori Chico, cuando a finales del pasado mes de agosto, previo a la celebración de Santa Rosa de Lima, la santa patrona de ese municipio, ingresara un pelotón de pistoleros y rafaguearan una vivienda, y es por lo que el “Presimun”, Jorge Luis Portillo Arvizu, determinara el por primera en la historia cancelar ese fiestón.

En lo que son unas cancelaciones que por desgracia ya no son hechos aislados, sino que más bien se han vuelto recurrentes, derivado del temor que hay entre la gente, por como igual ya se han suspendido en otras partes, como las más recientes en los ejidos cercanos a Guaymas y Empalme, a raíz del como son contornos que se han vuelto muy inseguros, por los choques armados entre la delincuencia organizada.

De ahí que sea un reflejo más de que la recién creada Guardia Nacional no ha servido de nada, a pesar de tanta fanfarria, cuando se suponía que con ella le entrarían al quite para reforzar la vigilancia en aquellas regiones en que se mueven los grupos del narcotráfico, por como las policías municipales y estatales no se dan abasto, además de estar en desventaja en cuanto a cantidad y equipo para enfrentarlos. ¡Palos!

Si se analiza que ese delito generado por esos entes criminales que ya no se están deteniendo ante nada, al también atacar a las familias, le compete combatirlo a la Federación, por ser del orden federal. ¿Qué no?

