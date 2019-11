¿Es “tierra de nadie” zona de masacre?

“Les truena cohete” al no tener permiso

Se ve muy lento ombudsman sonorense

A la “pin pon” con el lío de Alumbrado

Por Martín Romo (El Verdugo)

Es “tierra de nadie” zona de masacre…La que vaya que dejó en evidencia la fallida estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal de la llamada Cuarta Transformación, encabezado por el “Pejidente”, Manuel López Obrador, es la masacre perpetrada por un grupo armado en la cercanía de Bavispe, en los linderos de Sonora y Chihuahua, con un saldo de 9 muertos, 6 niños y 3 mujeres. ¡Zaz!

Toda vez que para prueba está que el mismo alcalde bavispeño, Cornelio Vega Vega, reconociera que en esa localidad sólo cuentan con ¡un Comandante y un policía!, que sumados a los de la comunidad colindante, que es San Miguel, donde igual sólo hay un Comisario y un solitario agente, pues eso hace un mísero total de ¡4 elementos! policíacos en esa alejada región, además de 3 patrullas. De ese pelo.

Eso explica porque el pasado lunes 4 del presente mes un comando de sicarios atacó a mansalva y con saña a una caravana de tres camionetas en las que viajaban miembros de las familias LeBarón y Langford, pertenecientes a una dinastía mormona que habita en esa zona, cuando se desplazaban a Galeana, del lado chihuahuense, muriendo acribillados el trío de madres y la media docena de sus hijos. Así de trágico.

Es por lo que Vega no tuviera empacho en reconocer, como buen sierreño que es, que esas latitudes son unas auténticas “tierras de nadie”, o más bien del “Narco”, por como no hay quien les pare el alto, lo que terminó por confirmarse con ese atentado que impactara a todo el mundo, por la crueldad del mismo, al ya no están respetando ni a los infantes, con lo que han roto un código que había entre los cárteles. ¡Glúp!

Y por si quedaban dudas del como han dejado hacer y deshacer a las diferentes mafias del crimen organizado que se disputan esa área que les sirve para el trasiego de droga, es que hasta los mismos altos mandos militares aceptaron o “apechugaron” que hasta ahora no se había resguardado o “blindado” a pesar de estar catalogada como de las más “calientes” o inseguras, y ahí están las trágicas consecuencias.

Porque tan a la buena de Dios han dejado ese territorio los operadores de la “Inseguridad” en el País, como un Alfonso Duraza Montaño, que incluso es oriundo de Bavispe, que el día de esa fatídica agresión tardaron ¡7 horas! en llegar al lugar de los hechos, de ahí que los familiares de las víctimas fueran los que actuaran primero, por lo que la obligada pregunta es: ¿Y dónde está la táctica e inteligencia policial?

Pero encima de esos todavía Francisco Alfonso acaba de declarar que los presidentes municipales no deben “lavarse las manos” a la hora de entrarle a combatir la inseguridad reinante, en lo que resulta una incongruencia, si se toma en cuenta que por otro lado les reducen el presupuesto, cuando ni siquiera cuenta con el equipo suficiente, de ahí el porque hacen como que enfrentan a los criminales. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Les truena cohete” por no tener permiso…A quienes está claro que “les tronó el cohete en la mano”, como se dice popularmente, es a los organizadores de los pasados festejos en honor a San Judas Tadeo en el Poblado Miguel Alemán, por como una persona resultara lesionada al estallar los fuegos artificiales que transportaba para esa festividad, cuando no tenían permiso para ello. De ese tamaño.

No en balde es que el de Inspección y Vigilancia de Hermosillo, Gino Saracco, advirtiera que ya investigaban de quién había sido esa irresponsabilidad, es decir, si de los operadores de ese templo ubicado en dicha comunidad rural de esta Capital, o del empleado del Ayuntamiento que fuera a parar al hospital, luego de suscitarse esa tronadera en cadena, cuando ese coheterío aún estaba en el vehículo.

Por Saracco Morales señalar que la dependencia que representa otorga un permiso cuando se proyectan utilizar menos de diez kilos de pirotecnia, pero si la cantidad es mayor, proceden a expedirles una anuencia a los interesados, para que hagan el respectivo trámite ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y sea esta última instancia la conceda la autorización requerida. Así el dato.

Casi por nada es que el funcionario municipal señalara con dedo de fuego, que indagaban del caso para deslindar responsabilidades, en torno a esa “santa negligencia”, que todo apuntaba para que recayera en los encargados de la citada iglesia, a fin de aplicar la sanción de rigor, que según esto podría ascender hasta con 168 mil 980 pesos, aunque al final se supo quedó en poco más de $16 mil pesos. ¡Ups!

Con todo y que lo que tampoco puede pasarse por alto, es que Gino y sus inspectores igualmente no se vieran muy preventivos en ese sentido, por no haberse sabido que hicieran algún operativo previo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Se ve muy lento ombudsman sonorense…Al que sí que le queda aquello de que, ¡más lento y se muere!, es al de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro González, por como a más de 10 días del trágico ataque contra la familia LeBarón en la serranía de La Mora, con un saldo de 9 muertos, apenas está anunciando que abrieron una queja por oficio para revisar la atención que recibieron.

Por así estar la evidente acción retardada con la que está actuando González Avilés y sus malas compañías, al asegurar que lo que buscan es verificar si hubo una intervención adecuada de parte de los servidores públicos que auxiliaron a los afectados, cuando es de sobra conocido que pasaron más de siete horas antes de que fueran atendidos, por lo que así está el tortuguismo con el que están procediendo.

Ya que después de todo ese tiempo transcurrido, es cuando el burocrático funcionario estatal y sus visitadores se dignaron a dictar medidas cautelares relacionadas con la seguridad a los miembros de esos clanes familiares que cuentan con doble nacionalidad, en aras de garantizarles una prestación médica y psicológica, entre otras necesidades más que puedan tener a raíz de esa tragedia que enfrentaran. ¡Ajá!

De ahí que habría que ver si Pedro Gabriel ahora sí ya tomó nota de la denuncia que está semana ventilara desde el Palacio de Gobierno de Chihuahua, el activista Julián LeBarón y cuatro integrantes, para balconear que han seguido siendo blanco de impunes actos de intimidación por parte de los grupos delincuenciales del “Narco”, que según esto son de los que mataron a sus familiares. A ese grado.

Motivo por el cual es que llegaron al punto de acusar a las autoridades de estar coludidas con esas mafias, por como dicen que los sicarios responsables de los homicidios se pasean por esas latitudes y sus alrededores sin ningún tipo de temor, y hasta los han amenazado con ingresar al rancho La Mojina, municipio de Buenaventura, del lado chihuahuense, por lo que la pregunta es: ¿Y la Policía dónde está?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A la “pin pon” con el lío del Alumbrado…Con el que es evidente que y están como en el juego del pin pon, es con el conflicto por lo del Alumbrado Público entre el Municipio hermosillense y el consorcio ConLuzHmo, que es el que tiene la concesión para la prestación de ese servicio, por como han rebotado declaraciones de ambos lados, sin que se vean visos de un posible arreglo. De ese vuelo.

Y para evidencia está la respuesta del abogado de esa compañía concesionaria, Gerardo Valdez Santaella, al sostener que jamás de los jamases aceptarían un mutuo acuerdo para que se les revoque el contrato sin ser indemnizados, cómo ya se los propusieran, después de que el pasado sábado anunciaran que cancelaban las operaciones de mantenimiento por falta de pago, al deberles desde octubre del 2018.

Más menos así ya está la estirada la liga o más bien de cables eléctrico entre las autoridades municipales y los de ConLuzHmo, tan es así que éstos últimos solicitan una liquidación de $150 millones de pesos por concepto de los servicios prestados en lo que va del 2019, que es lo mínimo que esperan recibir, de insistirse en reincidir ese convenio que en el anterior trienio pactaran por 15 años. Ni más ni menos.

No obstante que por toda respuesta ya les reviraran, que lo que quieren es que se vayan de Hermosillo, por el leonino el trato que acordaran y por el que están cobrando $18 millones de pesos mensuales, sumando un total de alrededor de $3 mil 800 millones en esa década y media, y por el que hasta ahora ya se les han pagado $102 “melone$” de pesos, por lo que así están las insalvable$ diferencia$. ¡Vóitelas!

Eso por como ya les han comprobado mediante auditorias, que dizque no invirtieron los $780 millones de pesos que les prestará Banorte para hacer el cambio de las luces led en esta Ciudad del Sol, como aseguran que dicho banco ya lo comprobó, y es por lo que están cabildeando para que acepten una cantidad determinada y suspendan esa concesionada, para que ese conflicto no termine en los tribunales.

Correo electrónico: [email protected]