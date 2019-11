Que solapaban a los policías detenidos

Que solapaban a los policías detenidos…Y al que entre más le buscan, más le encuentran, es el comentado caso de los dos agentes de la Policía Municipal de Hermosillo detenidos el pasado lunes por la presunta violación, secuestro, robo y extorsión de una mujer, al ahora aflorar que uno de ellos no debía andar armado, por reprobar los exámenes del Centro de Evaluación Control y Confianza del C3. ¡Ñácas!

En lo que es algo que se hiciera público, después de que el Comisario General de esa corporación, Gilberto Landeros Briceño, ventilara que ya se están haciendo las pesquisas necesarias para identificar a los mandos policiales que solaparon el que alguien que no había pasado el C3 anduviera con arma de cargo, cuando llegando y llegando había dado la orden para que se hiciera todo lo contrario. De ese pelo.

Al ser una negligencia y encubrimiento que se pusiera al descubierto, después del arresto de los polizontes, Oscar “N” y Jonathan Daniel “N”, acusados de un abuso sexual cometido el jueves 7 del actual noviembre, cuando en la zona de la Comandancia San Bosco le pararan el alto a una dama y después se la llevaran en su mismo auto a un paraje al Norte de la ciudad, para abusarla y robarla.

Es por eso que en base a la advertencia lanzada por Landeros Briceño, estarían procediendo contra los jefecillos que pasaron por alto sus instrucciones, como es el de que tuvieran desarmados a los 169 elementos que no sacaran calificación aprobatoria en las pruebas de control que se les hicieran, como parte de una política para mantenerlos medio “congelados”, en lo que los dan de baja. ¡Pácatelas!

Aún así todo hace indicar que hay quienes han ignorado las disposiciones del militar en retiro o de don Gilberto, como para que en la práctica sus subalternos estén haciendo otra cosa, y que saliera a flote después de ese abuso de autoridad y de todo lo demás en que incurrieran Oscar y Jonathan Daniel, y que es por lo que ya están tras las rejas y bajo proceso, a fin de determinar su culpabilidad por esa bajeza.

Si se analiza que es una táctica que se ha recomendado, como es la de evitar que esos uniformados “tronados” tengan funciones que los hagan estar en contacto con los ciudadanos, de ahí que Landeros apuntillara que es por lo que se han hecho cambios desde su llegada a ese puesto policial, más los que adelantará que todavía están por venir, precisamente para sacarlos lo más posible de la operatividad.

Sin embargo por haberse pasado por alto esa estrategia, es que ahí está esa consecuencia, a pesar de la “limpia” que han emprendido en las filas de la “Polichota” hermosillense, conformada por más menos unos mil 200 oficiales policíacos, eso a partir de las investigaciones que se han hecho, para revisar más a detalles los perfilachos de los que ya tienen ese tache, y que es por lo que se les perdiera la confianza.

Luego entonces habrá que ver si el jefe de jefes de la dirección de Seguridad de esta Capital va del dicho al hecho, a la hora de hacer oficial o ventanear quién o quiénes son los que permitieron que un “encharolado” señalado de violador anduviera empistolado, cuando ya no estaba facultado para ello, al suponerse que para eso ya se iniciaron las indagaciones, a fin de aplicar los correctivos de rigor. ¿Será?

“Gober” le sigue abonando a seguridad…Quien sí que ha seguido haciendo valedera la famosa frase del ¡hechos son amores!, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que ayer inaugura una nueva base de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), ahora en Guaymas, para reforzar la vigilancia de los habitantes de esa región, que también abarca a Empalme.

Porque por donde quiera que se le vea, pero esa buena obra es una respuesta inmediata de la instancia estatal, en torno a la parte que el toca hacer para contrarrestar la inseguridad, derivado del repunte de la incidencia delictiva que ha habido en esa área en el último tiempo, de ahí que la apertura de esa sede de la PESP sea vista como un paso más para atender ese sentido problema que afecta a la ciudadanía. ¡Órale!

Casi por nada es que el titular de Seguridad Pública, David Anaya Cooley, resaltara la trascendencia de ese búnker operativo, que es un inmueble habilitado para albergar a más de 70 personas, además de los 40 elementos y 25 unidades que ya patrullaban esas latitudes, con lo que mejorarán las labores preventivas y operativas, porque con eso ahora podrán reaccionar de una manera más oportuna ante las emergencias.

Eso aunado a que es una infraestructura policíaca que también funcionará como punto de coordinación con el personal de Secretaría de la Marina, de la Defensa Nacional, o el Ejercito, así como los de la Guardia Nacional y Policías municipales de por esos lares, como son la guaymense y empálmense, tal como lo reseñara Anaya Cooley, al acompañar a Claudia en la ceremonia inaugural. ¡Qué tal!

Ante lo que está de más el apuntalar, que así le ha continuado sumando a ese rubro Pavlovich Arellano, en lo que es algo que igual le abona a la iniciativa que ya hay y que de nuevo se planteara en la pasada reunión de la Comisión Sonora-Arizona, para que se le de forma al Corredor Seguro Guaymas-San Carlos, como una manera de salvaguardad la actividad turística en ese paradisíaco balneario.

Mandan men$aje $iciliano a sindicato…Como para que les quede claro y sepan a lo que le tiran, a los que ya les mandaron a decir como el famoso cómico, de que ¡no hay!, ¡no hay!, es a los del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo, cuyo cabecilla es Salvador Díaz, eso a partir del como se las sentenciara la alcaldesa, Célida López Cárdenas. Ni más ni menos.

Pues directa como es Célida Teresa, ya les mandó a decir que hoy por hoy no cuentan con los recursos suficientes para cumplir con las modificaciones al clausulado del Contrato Colectivo de Trabajo que ya están demandando, como parte del proceso de negociación que están por iniciar, de ahí que les recomendara que lo mejor que pueden hacer, es el que éste año lo dejen como está. ¡Tómala!

Así de clara y contundente es que se le escuchara a la “Presimun” emanada del Partido de Morena, al señalar con dedo de fuego, que más del 70% de los ingresos que capta la Comuna se van al pago del gasto corriente, que en su mayoría se refiere a sueldos y otros agregados, de ahí el porque ya no estén en condiciones de firmarles nuevas cláusulas con aumentos en conceptos que es imposible cumplirles.

Y es que con todo y que “el horno no está para bollo$” o para pedir alzas, pero lo que es “El Chava” Díaz Olguín está vez exige un incremento de 55 a 60 días por concepto de aguinaldos para el 2020, además de más de medio centenar de becas para hijos de servidores públicos, eso por encima de los muchos privilegio$ y beneficios con los que ya cuentan los sindicalizados, por simplemente “no tener llene”.

Aunque a como está la situación de au$teridad, es por lo que López Cárdenas le dijera que la cosa no está para pedir más, sino el quedarse como están, aunque de no llegar aun acuerdo por las buenas, es que les advirtiera que se irían a una revisión como Dios manda, es decir, a fondo, y hasta terminarían quitándoles prestaciones mediante un recurso jurídico, con lo que saldrían perdiendo en vez de ganar.

Hoy presentarán propuesta de presupuesto…Una vez más ¡hoy!, ¡hoy! se demostrará que no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, por que esté día se acabaran dudas del de a cómo viene la propuesta de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 2020, ya que a las 18:00 horas la presentará ante la Cámara de Diputados el Secretario de Hacienda, Raúl Navarro. Así el dato.

Toda vez que una vez que se lleve a cabo ese acto de entrega-recepción, de lo que es el proyecto de paquete presupuestal para el próximo año, en un protocolo que encabezara Navarro Gallegos y que tendrá lugar en la sala de Presidencia del Congreso local, es cuando se sabrá el monto de lo que se estará proponiendo, en comparación con los $68 mil millones que se ejercen el presente 2019. ¿Cómo la ven?

Aún y cuando con lo que de entrada ya están coincidiendo con Navarro, es en que habrá de ser una iniciativa presupuestaria muy austera, ante los recortes presupuestales de la Federación, en la que se le dará prioridad a los rubros de salud, educación y seguridad pública, para cuyo análisis será turnada a las Comisiones de Hacienda y Fiscalización, con la finalidad de que la chequen “de pe a pa”. ¡Zaz!

No en balde es que el “Presi” en turno de la Mesa Directiva de ese Poder Legislativo, el morenista Martín Matrecitos Flores, ya anticipara que una vez recibido el documento que plantea el cómo habrán de gastarse los dineros públicos estatales, lo que son los integrantes de las bancadas de los diferentes partidos políticos habrán de meterle lupa, con la intención de ver dónde le quitan, o en su defecto le ponen.

Pero partiendo del como se la gasta Raúl, por la fama que tiene de ser todo un especialista financiero, en lo que es el armado de esos presupuestos, es que dan por descontado que no habrá margen para que le pongan peros a lo que están proponiendo, salvo aquellos aju$te$ que quieran hacer los legisladores para “llevar agua a sus molinos polacos”, a la hora de pretender “jalar lana” para sus municipios. ¿Qué no?

