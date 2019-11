Lamento boliviano del gobierno mexicano

Que “agarren piedras” con la de la CNDH

Eran de los reprobados “polis” ¿violadores?

No soltará prenda “Gober” sobre masacre

Lamento boliviano del gobierno mexicano…La que mandó a decir algo de lo que los mexicanos ya se están dando cuenta, es la ahora Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, tocante a que están entrando a algo de lo que ellos están queriendo salir, como es de un gobierno autoritario y antidemocrático, como el que encabezaba Evo Morales, al que México acaba de darle asilo político. ¡Zaz!

Así que la autoproclamada Mandataria de la Nación boliviana no tuvo empacho en advertir lo que pudiera esperarle al País mexicano, con la lacónica frase de que: “Ojalá que no tengan que lamentarlo como nosotros lo estamos lamentando”, por la forma en que la administración de Manuel López Obrador está solapando a Morales, al protegerlo a pesar de cometer fraude en las elecciones del 20 de octubre.

Es por lo que ya se diga, que a ese grado es que Andrés Manuel está “sudando calenturas” o grillas ajenas, por como recibieran casi con fanfarrias a un tildado de estafador de la democracia, porque hasta un avión enviaron para traerlo, obviamente que con cargo al erario del pueblo, después de que no pudiera reelegirse por la mala, tras permanecer casi 14 años en el poder presidencial boliviano. De ese pelo.

Luego entonces es por eso que exista la percepción generalizada, de que López Obrador “se moviera la cola” con Morales, dizque por ser de los mismos, o también de un perfil gubernamental izquierdoso, de ahí que en lo que dura exiliado lo mantendrán de todo a todo, es decir, con “pa$to, corral y agua”, además de asegurarlo con una escolta militar, por lo que de ese vuelo está el encubrimiento. Ni más ni menos.

Aún y cuando también se intuye que podría ser un exilio bien “arreglado”, o en el que algo tuvieron que ver los Estados Unidos, por como su “Presi”, Donald Trump, no hiciera “ni pío”, a pesar de lo echón que es, ya que era como para que hubiera despotricado contra AMLO, por acercarle a un dictador, de ahí que tal vez esa salida le dieron para que dejara el cargo, y que no hubiera tanta violencia. ¿Será?

Porque lo más que dijo el pelirrojo de Trump, es que eso podría pasarle a otro izquierdista socialista por el estilo, como es Nicolás Maduro de Venezuela, que ha sido un hueso más duro de roer, y a quien la gestión Lopezobradorsista también le ha dado su apoyo, a pesar del como ha hundido a los venezolanos, por lo que en un descuido y al rato igual por aquí se viene a grillar, como ya lo está haciendo Evo, o Ego.

Al ser un desgaste innecesario que ya “le está pegando” a la imagen y popularidad del “Pejidente” de origen tabasqueño, como lo refleja la última encuesta de la empresa Consulta Mitofsky, que arrojara que en poco más de una quincena tuvo una baja de 5 puntos de aprobación entre la población, y que no es por precisamente estar haciendo las cosas bien, sino todo lo contrario. Así el retroceso.

En lo que fuera una reducción de su aceptación por dos sonados eventos, como es el fallido operativo implementado en Culiacán para detener al narcojunior, Ovidio Guzmán; así como el asesinato de nueve miembros de la comunidad mormona en la zona de Bavispe, Sonora, de ahí la expectativa que ahora hay, por ver como le afectaría lo que tiene que ver con el lamento boliviano, como dice la canción. ¡Palos!

Que “agarren piedras” con la de la CNDH…Y por si quedaban dudas de como en el actual sexenio federal de la llamada Cuarta Transformación, ¿o Deformación?, se está acabando con la independencia de las instituciones, colocando a puros incondicionales del Partido de Morena, ahí tienen que a casi “a punta de piedra” impusieran a Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH. ¡Tómala!

Pues entre jaloneos, gritos de protesta y pancartas por parte de los senadores de oposición, es que en el Senado de la República terminaran por imponer a Piedra Ibarra, quien para mayores malas señas es hija de la sempiterna agitadora social, Rosario Ibarra de Piedra, además de que ya fuera candidata morenista, de ahí el porque es que mayoritearan su llegada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

O séase que así está el escándalo y nuevo tache que le están poniendo a la Federación, por como a pesar de la falta de credibilidad y nula calidad moral de Rosario Jr., aún así lo que es Andrés Manuel López Obrador saliera a defender lo indefinible, al manejar que ese rechazo es entendible, porque antes los conservadores protegían a los represores, y querían que estuviera alguien de adorno, o como un florero.

Más menos de ese vuelo estuvo ese zipizape o zafarrancho con el que ayer le amargaran su cumpleaños 66 a Andrés Manuel, y el primero que cumple como Presidente, de ahí que trascendiera que de las primeras en felicitarlo fuera la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, al darle una felicitada a través de la redes sociales, mediante un mensaje que le enviara, vía su cuenta de twitter. ¡Qué tal!

Y ciertamente que no es para menos que los representantes senatoriales casi casi hubieran hecho valer la frase que dice “agarren piedras”, ante la imposición de la mentada “Chayo”, por como se da por descontado que será muy parcial o ladeada su labor como ombudsman en los próximos cuatro años, al para nada ser independiente, sino más bien pertenecer al actual grupo “pejista” en el poder. ¡Ñácas!

Eran de los reprobados “polis” ¿violadores?…Quien está confirmando que por ella no ha quedado, a la hora de sanear a la Policía Municipal de Hermosillo de los malos elementos y los agentes que no han pasado el examen del Centro de Control de Evaluación y Confianza (C3), es la “Presimun”, Célida López, al corroborar que los dos uniformados señalados de violadores son de los reprobados.

Con lo que queda en claro que los 162 polizontes en activo del municipio que están en la lista negra por “tronar” esa prueba del C3, sí que representan una amenaza para la ciudadanía, y para muestra están los detenidos de Oscar “N” y Jonathan Daniel “N”, a los que arrestaran el pasado lunes por presuntamente violar, privar de la libertad y robar a una mujer el jueves 7 del presente mes en el Norte de la ciudad.

De ahí que no en balde es que López Cárdenas se lamentara, de que no han tenido los recursos económicos o millones requeridos para proceder a liquidarlos, luego de que no pasaran los controles mínimos, aunque ante la falta de esa “lana” para correrlos algo tendrán que hacer en el ínter, como podría ser asignándolos a áreas en las que impliquen menos peligro, con todo y que sean muchos. ¿Qué no?

Eso luego de que Célida Teresa reconociera, que así como entre los mil 200 gendarmes hay quienes son buenos, por tener el uniforme muy bien puesto, también hay otros que no deberían portarlo, como los ya presos y sujetos a proceso judicial por el ataque sexual a una dama, a la que le pararan el alto cuando circulaba en su auto cerca de la Comandancia San Bosco, para llevársela a despoblado. Así de grave.

Lo anterior por suponerse que Oscar y Jonathan Daniel sólo son la punta del iceberg, en cuanto al riesgo latente que representan ese más de medio centenar de encharolados que ya se demostró que no tienen el perfilacho para estar enlistados y ahí están las consecuencias, por finalmente los agraviados por su mal actuar ser los ciudadanos, ante esos excesos en que pueden incurrir, como los ahora encarcelados.

No soltará prenda “Gober” sobre masacre…Como para que no se digan extrañados, la que adelantó que ya no “soltará prenda” sobre el caso de la masacre perpetrada contra las familias LeBrón y Langford, en los límites con Chihuahua y Sonora, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, a fin de no entorpecer las investigaciones para detener a los asesinos de seis niños y tres mujeres. Así el dato.

Casi por nada es que precisara que no únicamente ya no abundará sobre esas indagaciones, sino tampoco con relación a la presencia de los sabuesos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que llegaran procedentes de los EU para coadyuvar y ayudar en las pesquisas, eso a raíz de la solicitud que hiciera, y que posteriormente secundara la Fiscalía General de la República (FGR), en aras de unir esfuerzos.

Es por lo que Claudia apuntillara que “No podré estar dando absolutamente información, porque de ninguna manera quiero que alguna declaración mía obstaculice el debido proceso, porque la más interesada en que se encuentre a los criminales en este tema soy yo”, aunque lo que sí confirmó es el arribo de los del FBI, que llegaron por Douglas, y en helicóptero volaron a donde cometieron el atentado.

En esos términos está esa alianza policial binacional que por primera vez se está haciendo pública, para tratar de dar con el paradero y detener al grupo armado que el pasado lunes 4 del presentes mes emboscara y abriera fuego contra una caravana de tres camionetas en las que se trasladaban las víctimas, en lo que es un fatídico hecho con todo el sello del crimen organizado. De ese tamaño.

No en balde es que por la gravedad no quieran “meterle ruido” a esas indagadas iniciadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado, y a las que ya se sumaran la FGR y ahora el FBI, para hacer un solo frente, y de cuyos condenables hechos se supone que ya hay dos detenidos, a decir del de Seguridad nacional, Alfonso Durazo, quien por cierto ni siquiera ha ido al lugar de esa matanza, aún y cuando es de Bavispe.

