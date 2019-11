“Dan la nota roja” policías municipales

Dictan sentencia ejemplar a feminicida

“Ven luz” de arreglo a lío de Alumbrado

No se queda “Gober” en el mero lamento

“Dan la nota roja” policías municipales…Y la que es el escándalo del momento, es la violación equiparada, privación ilegal de la libertad y robo contra una mujer de lo que son acusados dos elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, ocurrida la noche del pasado 7 de noviembre al Norte de la ciudad, de ahí el porque es que en pleno “San Lunes” fueran detenidos por los agentes estatales.

Por ser un condenable hecho presuntamente cometido por los depravados polizontes, Jonathan Daniel “N.” y Óscar “N.”, cuyo primero cuenta con 10 años de servicio, y el segundo ingresó a la corporación en el 2017, de ahí que ya fueran ingresados a la “Peni” o el Cereso No. 1 de esta Ciudad del Sol, al dictárseles prisión preventiva oficiosa y justificada, por el riesgo que representan para la víctima. ¡Zaz!

Toda vez que es un evidente abuso de autoridad que le viene “a pegar” a la de por sí muy “quemada” imagen de la “Polichota” hermosillense, porque a querer y no, pero eso pone en duda en manos de quienes está la seguridad de esta Capital, de ahí que no en balde es que la alcaldesa, Célida López Cárdenas, luego saliera a decir que no los solaparán, como lo exhibe el que actuaran en consecuencia.

Eso después de que la agraviada relatara el como la atacaran los a todas luces delincuentes con charola, una vez que le hicieran la parada de alto cerca de la Comandancia de Policía en la colonia San Bosco, al ir circulando en su vehículo particular, para posteriormente ser llevada a un paraje a bordo de su mismo auto, donde supuestamente la agredieron sexualmente, lo que está de no creerse. De ese pelo.

Pero por si eso fuera poco, todavía de pilón la dejaron incomunicada, al ser despojada de su teléfono celular, junto con otras pertenencias, además de que la tuvieron secuestrada por varias horas, todo mientras los presuntos responsables portaban a la vista las armas de fuego de cargo, como una forma de amedrentarla, o de tenerla amenazada, por lo que así estuvo el suplicio que la hicieran pasar. ¡Tómala!

Razón por la cual es que una vez que la liberaron se trasladó a su domicilio y con el apoyo de su familia acudió a denunciar los hechos al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde le brindaron ayuda psicológica y procedieron a investigar esa felonía, lo que derivó en la orden de aprehensión contra los imputados, que todavía andaban como si nada hubiera pasado. ¡Palos!

Es por eso que luego luego surgiera la duda, de que si en cuántas atrocidades más de ese tipo no habrán incurrido, ante el silencio de sus víctimas, por el temor al que dirán y las represalias de las que puedan ser objeto, como para que el parecito de señalados con dedo de fuego se hubieran quedado de lo más tranquilo, de ahí el porque es un repudiable suceso con el que mínimo deberán sentar un precedente.

Así que lo menos que se espera es que se haga realidad la advertencia lanzada por Célida Teresa a los cuatro vientos, través de su cuenta de Twitter, respecto a que “Ni los policías ni los funcionarios gozarán de impunidad en esta administración. Agradezco la valentía de la ciudadana por denunciar”, y es que hasta ahora lo que es la dirección de Asuntos Internos, sólo ha servido para protegerlos. ¡Vóitelas!

Dictan sentencia ejemplar a feminicida…Por si quedaban dudas de la celeridad y severidad con la que se está actuando, al procesar a los enjuiciados por el delito de feminicidio, ahí tienen la sentencia ejemplar de 45 años de prisión que acaba de decretarle el Juez de Distrito a Armando Rodríguez Castro, de 55 años, por el comentado asesinato de la historiadora y escritora, Raquel Padilla Ramos.

Pues por las contundentes pruebas que había y el arrestado haber aceptado un juicio abreviado o rápido, es por lo que de inmediato se le condenara a prácticamente pasar el resto de sus días tras las rejas, por las 45 puñaladas que aflorara que le asestara a Padilla Ramos por celos, de ahí que como quien dice le dieron un año de cárcel por cuchillada, en lo que es un despiadado crimen que tuviera lugar el pasado jueves.

Y es que a Rodríguez Castro, quien vivía en unión libre con Raquel, no solamente lo sorprendieron en flagrancia después de asesinarla, sino que además reconoció que la mató, después de que llegaran a un casa de campo que compartían en la localidad de El Sauz, municipio de Ures, y de cuyo homicidio fuera testigo un hijo de ella, que incluso trató de defenderla, para luego correr a pedir ayuda. ¡Qué tal!

Aún y cuando consideran que es un desenlace que era previsible, por el perfil conflictivo que tenía el inculpado, que es de origen indígena, y al que le decía “Yaquecito”, toda vez que era descrito como machista, agresivo y con ideas retrógradas, además de que padecía de alcoholismo, por lo que cada vez que “tomaba” se tornaba violento, además de que no trabajaba y vivía de lo que ella ganaba. Así el dato.

Es por lo que deducen que el juzgador tuviera las evidencias de sobra como para condenarlo sin contemplaciones, aunado a que todo hace indicar que terminó por perder la cordura, por como todavía se diera tiempo para escribir con la misna sangre la leyenda “perdóname”, de ahí el porque quedara sin derecho a fianza, y obligado a pagar una multa de reparación de daños por más de 110 mil pesos.

“Ven luz” de solución a lío de alumbrado…Como se veía venir, la que ayer convocó a una rueda de prensa para dar a conocer que ya “se ve una luz” de posible solución en el conflicto que mantienen con la empresa ConLuzHMO, que tiene la concesión para la prestación del Alumbrado Público, es la presidenta municipal, Célida López, de ahí que expusiera una serie de alternativas.

Aunque con lo que resaltara estar más motivada, es con el cambio de postura que tuvieran los operadores del banco Banorte, que fueran los que financiaran con más de $750 millones de pesos a los de la citada empresa concesionaria conformada por Construlita Lighting International y Lux Systems, al mediante una auditoria demostrarles que no hicieron la inversión de esa millonada en la reconversión a luces led.

De ahí que López Cárdenas insistiera en que se trata de un contrato leonino a 15 años, por no valer lo que están cobrando por ese servicio, a razón de $18 millones de pesos mensuales, que en esa década y media sumarían más menos $3 mil 200 millones de pesos, cuando la deuda actual de la Comuna es de unos mil 700 millones de pesos, es decir, más de dos veces más, por lo que así está la rapacidad. ¡Ups!

Al ser una respuesta más formal de la “Presimun” emanada de Morena, después de que el fin de semana los de ConLuzHMO anunciaran la suspensión del mantenimiento por la falta de pago, derivado de que desde octubre del 2018 no reciben ninguna mensualidad, a diferencia de que anteriormente les habían liquidado alrededor de $102 millones de pesos, de ahí que terminará por “sacar chispas” ese lío.

Aún así la munícipe volvió a reiterar que así sea por las buenas o las malas, pero tendrán que irse, y de acuerdo a su visión podría ser antes de que finalice el 2019, o en el “píor” de los casos interpondrían un recurso jurídico que podría tardar meses o años en definirse, a menos de que acepten dejar las cosas como están, pero sin demandar una indemnización, por dizque no haber invertido lo que dicen. Así el tira-tira.

No se queda “Gober” en el mero lamento…Quien sí que está yendo más allá, al no quedarse en el mero lamento, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por como ayer enviara a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado en materia de infanticidio, a fin de aumentar a 70 años de prisión la penalidad para quienes mate a niños menores de 12 años. De ese tamaño.

En lo que es una clara respuesta legal a la masacre registrada hace una semana en los límites de Sonora y Chihuahua, en las cercanías de Bavispe, cuando un comando armado abriera fuego contra las familias LeBrón y Langford, que se dirigían a Galeana, del lado chihuahuense, muriendo seis niños y tres mujeres, de ahí que la condena general no se hiciera esperar, así como la demanda de justicia. A ese grado.

Porque la intención es la de sancionar con todo el rigor de la Ley a quien cometan esa clase de delitos, y de esa forma hacerle frente a esos lamentables asesinatos que han ido en aumento, al no únicamente presentarse en la Entidad, sino en todo el País, para que los homicidas lo piensen más de dos veces antes de atentar contra esos seres inocentes de esa edad, que a final de cuentas ninguna culpa tienen.

Lo anterior si se toma en cuenta que la delincuencia ya no está respetando ni la integridad de los infantes, sobre todo la que tiene que ver con el crimen organizado, por ya no ser hechos aislados, sino más bien cada vez más frecuentes, el que atenten contra los pequeños, como a los que recién quemaran en el interior de una casa en Empalme, o a los que rafaguearan junto con su padre en Obregón, y puras de esas.

O séase que así viene esa reformada que está proponiendo Claudia, y que contempla adicionar un Capítulo III denominado “Homicidio Infantil”, dentro del Título Decimosexto denominado “Delitos contra la Vida y la Salud” del citado Código, para imponer esa pena que va desde los 30 años de encarcelamiento, con lo que se compensará la muerte de alguien que tiene toda una vida por delante.

