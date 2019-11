Ya $aca cuentas el de Hacienda estatal

Ya $aca cuentas el de Hacienda estatal…Y el que está semana “estará en el ojo del huracán” presupuestal, es el Secretario de Hacienda estatal, Raúl Navarro Gallegos, en el ínter en que el próximo viernes presenta ante la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto del Gobierno del Estado para el 2020, por como adelantara que va a estar muy “ra$urado” o au$tero. De ese pelo.

No por nada es que Navarro Gallegos adelantara que tendrán que hacer más con menos, o mínimamente lo “mesmo” del presente año, y para prueba está el que advirtiera que para empezar todo hace presagiar que habrá una reducción significativa en el rubro de obra pública, ante lo que se deduce que sólo habría una política de mantenimiento financiero, a fin de garantizar la operatividad gubernamental. ¡Qué tal!

Por lo que más menos, así de a cómo Raúl está anticipando que harán de “tripa$, corazón y bofe$”, como consecuencia de los recortes de las participaciones que otorga la Federación, de ahí el porque carecerán de recursos en todas las áreas, motivo por el cual es que manejara que priorizarán los sectores de salud, educación y seguridad pública, bajo la visión de que son los más vitales para los ciudadanos. ¡Órale!

Ante lo que se saca por conclusión, que lo que es Navarro sí que tendrá que hacer milagro$ para que les renda lo que les aprueben los congresistas, que será similar a los $68 mil millones que actualmente ejercen, de ahí que apuntillara que como nunca tendrán que hacer una mejor distribución del dinero, por lo que queda descartada toda posibilidad de contrataciones nuevas en el aparato burocrático. ¡Tómala!

O séase que así está el nada halagüeño panorama en materia de finanzas que pintara el manejador de los pesos y centavos del gabinete claudillero, y a lo que tiene fama de entenderle un resto, por estar considerado como un experto o ducho en esa materia, toda vez que no por nada es que ya ha ocupado ese cargo en otras ocasiones, ante lo que concluyen que sabe de lo que está hablando o proyectando. ¡Ups!

Sin embargo como de aquí al día de la presentación todo puede pasar o aju$tarse, habrá que ver entonces que pudieran quitarle o ponerle a ese paquete presupuestario, sobre todo en lo referente al Supremo Tribunal de Justicia, del que es titular, Francisco Rodríguez Gutiérrez, así como la Fiscalía General de Justicia, por las peticiones que hay de los legisladores para que se les aumente el financiamiento. ¿Será?

Es por eso que habrá que ver de a cómo les toca a esas dependencias justicieras, sobre todo al Poder Judicial, por como se les cargará la chamba, a partir de que ahora también se harán cargo de los juicios laborales, que serán de tipo oral, de ahí la propuesta que hay para que a Rodríguez Gutiérrez y compañía se les asigne un 3% del total de lo presupuestado, lo que todavía está verse. Así la expectativa.

Que le dan la razón al del PRI Sonora…Vaya que al que el tiempo le vino a dar la razón, es al hoy dirigente del PRI en Sonora, Ernesto De Lucas, eso por lo visionario que se viera, cuando siendo candidato a la alcaldía de esta Capital en el pasado proceso electoral, propuso que el ex director del FBI, Jhon Pistole, participara en la elaboración del Plan de Seguridad para Hermosillo. ¿Cómo la ven?

Y lo anterior viene a colación, por como a pesar de que en esa ocasión los morenistas se burlaran de esa iniciativa, pues resulta que ahora lo que es la administración federal de Morena, vía el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, ya secundó la petición que hiciera la gobernadora, Claudia Pavlovich, para que esa corporación de EU colabore en la investigación del caso de la masacre de Bavispe. Así el dato.

Toda vez que Ebrad Casaubón ya acaba de hacerle la invitación formal a esa agencia policial gabacha, o la Federal Bureau of Investigation, para que coadyuven en las indagaciones de la matanza perpetrada contra las familias mormonas, LeBrón y Langford, luego de que en los límites de Sonora y Chihuahua fueran emboscadas y acribilladas, con un saldo de 9 muertos, seis niños y tres mujeres. ¡Pácatelas!

En lo que se ha precisado que será una colaboración, más no intervención, como algunos lo han querido hacer ver, y que es lo que los morenos o del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en su momento le criticaran al “Pato” De Lucas, cuando trajo a Pistole para que sumara su experiencia en ese ramo, aprovechando la amistad que lo une con él, en lo que fuera una aportación de primer mundo.

Si se toma en cuenta que el ex director del FBI en la gestión del ex “Presi”, Barack Obama, no era cualquier improvisado, al grado de que el Presidente entrante, Donald Trump, le pidió que se quedara, pero no acepto, pero sí accedió a la invitada que le hiciera De Lucas Hopkins, de ahí que por aquí se le viera recorriendo las calles de esta Ciudad del Sol, para checar el dato sobre la inseguridad. De ese vuelo.

Manda mal mensaje dato de la CNDH…El que sí que acalambra al más pintado, es el dato revelado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de que el Centro Federal de Readaptación Social No 11 de Hermosillo, en teoría considerado como de “máxima seguridad”, presenta una serie de ineficiencias, entre ellas la falta de personal de seguridad y custodia, entre otras. ¡Ñácas!

Esas son las anomalías arrojadas por el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria realizado por la CNDH en el presente 2019, y aunque la calificación que obtuvo creció en relación a la inspección hecha en el 2018, al alcanzar un 7.72, la cruda realidad es que no es de las más altas entre los penales de esa clase en el País, de ahí el porque a nivel local “se pararan antenas” sobre esos peros que le pusieran.

Eso si se analiza que en esa “Peni” se encuentran reos de alta peligrosidad, como por ejemplo un Rubén Oseguera González, alías “El Menchito”, hijo de Rubén Oseguera, “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, al ser el último que trasladaran a principios de septiembre del Cefereso No 15 de Chiapas, según esto para de aquí “ponerle a tiro de piedra” para su inminente extradición a los EU. ¡Ajá!

Y es que si de por si implica un riesgo el tener a ese perfil de presos en esas cárceles, “pos” con más razón se acreciente esa peligrosidad, a partir de las fallas evidenciadas por dicha institución defensora de las garantías individuales, por como le llegan a “calentar la plaza” a los Estados a donde los reubican, a lo que se le agrega la probabilidad de que pueda darse una fuga al estilo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Tan es así que una prueba de eso es esa estadía del mal afamado “Menchito” Oseguera González en esta “Capirucha”, al que se le acusa de “un rosario” de delitos, y es por lo que está a la espera de ser extraditado a gringolandia, a no ser y que ya se lo hayan llevado para otro lado y sin decir nada, que no se cree que sea el caso, pero por lo pronto ya está ese tache que les pusiera la CNDH. De ese tamaño.

“Da luz” sobre nuevo logro la “Gober”…Quien acaba de “dar luz” de otro logro ante la CFE y para beneficio de los sonorenses, es la “Gober” Claudia Pavlovich, al conseguir que los usuarios de siete municipios de la frontera norte de Sonora que están bajo el esquema de tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), reciban un apoyo e$pecial para poder cubrir el costo de sus recibos del 2019 y 2020.

En esos términos está ese acuerdo pactado con el Gobierno federal, para bien de los habitantes de Nogales, Agua Prieta, Cananea, Naco, Nacozari, Bacoachi y Santa Cruz, quienes recibirán ese re$paldo que redundará en su economía familiar, ya que les permitirá enfrentar el invierno extremo que se registra en esa región, sin que tengan que pagar más por el consumo de energía eléctrica. Así la positiva ge$tión.

Pues a quienes estaban en los sistemas tarifarios 1A y 1B, pero que durante la atípica época invernal del 2018 al facturar se pasaron ala DAC, lo que les causó un alza aproximada de tres a cuatro veces má$, ahora los harán objeto de esa compen$ación, y que es algo por lo que desde hace varios meses habían venido realizando una serie de manifestaciones, para que les hicieran una rebaja en la cobranza.

Luego entonces así está el nuevo acierto de la Pavlovich Arellano, ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por como no solamente hiciera realidad ese descuento que exigían, con lo que se beneficiará a 78% del total de los clientes que actualmente están en el esquema de la DAC en dichas localidades, ya que esa facturada ahora será recalculada con la tarifa doméstica de origen, o la 1A y 1B.

No en balde es que dan cuenta que los residentes de esas ciudades andan que tiran sombreros al aire, y no es para menos, por ser un problema con alto sentido social el que les resolviera Claudia, después de actuar como intermediara para ser la voz de sus demandas, en lo que es un convenio que oficializara el gerente de la División Noroeste de la “Comisión”, Hugo Alberto Niebla Mendoza de ahí que ya sea un hecho.

Y por si eso fuera poco la Mandataria aprovechó para desde ya entregar la solicitud con lo que inició de manera formal el proceso para renovar la tarifa 1F para el verano del 2020, para que los 72 municipios puedan volver a ver reflejada una descontada en sus cobros para sofocar el calor con las “refrís”.

