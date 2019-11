Convence la de Coves, y sin “dar coba”

Muestra su lado humano Gobernadora

“Se lava las manos” por masacre FGR

Se pasa de comodina funcionaria local

Y sin "dar coba", pero la que dan cuenta que desde ya está haciendo por su causa presupuestal para el próximo año, a diferencia de otros que e$peran las co$a$ sentados, es la directora de la Comisión de Viviendo del Estado de Sonora (Coves), Ely Sallard Hernández, por los cabildeos que trascendió que ya anda haciendo. De ese pelo.

Y para muestra está el que se supiera que Elia acaba de reunirse con los diputados de la Comisión de Vivienda del Congreso del Estado, presidida por Yumiko Palomarez, ante los que compareció para sensibilizarlos y hacer una labor de convencimiento, sobre la necesidad de que asignen más presupuesto que hay para ese rubro, y más después de que la Federación proyecta disminuirlo como nunca. ¡Zaz!

Es por eso que Sallard Hernández les presentara a los tribunos un informe de lo hecho hasta ahora y del como las acciones realizadas en ese ámbito le han cambiado la vida a los ciudadanos que han sido beneficiados, ya que de vivir en casas hechizas con techos de hule y paredes de cobija, han podido tener acceso a un lugar digno donde vivir, como por medio del programa Cuarto Rosa. Así la cosa.

Lo anterior aunado a que la titular del Coves les resaltara a los congresistas el impacto que tiene esa actividad que llevaban a cabo, a la hora de promover la construcción de ese tipo de inmuebles con un enfoque social, al por un lado ser generadora de empleos, y por otro impulsa una derrama económica en ese sector, de ahí que provoque un beneficio multiplicador, o por todos lados. De ese tamaño.

No en balde es que aflorara que Elia Sahara les hiciera hincapié de la importancia de que incrementen los fondos en esa área, por aquello de que se considera por demás contradictorio, el que a pesar de que es una dependencia que apoya a los que menos tienen en una cuestión que es básica, como la del ramo habitacional, la cruda realidad es que cada año les han ido reduciendo la asignación presupuestaria.

Tan es así que para seña está que en el presente 2019 están ejerciendo $60 millones de pesos, y para el 2020 requieren alrededor de $100 “melone$” para evitar que así siga ese declive en lo que tiene que ver con los financiero, lo que manejan que ha compensado con las gestiones que Sallard había venido haciendo ante las diferentes oficinas federales, hasta antes del cambio de sexenio Lopezobradorsita.

Sin embargo y partiendo de la sensibilidad que dicen que caracteriza a la citada funcionaria, comentan que con lo que terminó de convencer a los “disputados” con los que se vio las caras para darles cuentas claras, que en su mayoría son del Partido de Morena, es con el argumento de que la prioridad de fomentar la vivienda está por encima de colores partidistas, por estar enfocada a la población más vulnerable.

Para el caso les aportó el dato de que durante la administración de la “Gober”, Pavlovich Arellano, se han concretado unas 10 mil obras, entre ellas cuartos y vivienda nueva, con las que se ha beneficiado a más de 52 mil sonorenses y alrededor de 30 mil acciones para el mejoramiento de hogares, con cruzadas como la de Vivienda para Todos, Mejoramiento de Vivienda, Vivienda Indígena y Certeza Jurídica, entre otras.

La que mostró su lado humano, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, luego de que ayer a media mañana se trasladara a la comunidad de La Mora, en la sierra bavispeña, para asistir a los funerales de la familia LeBarón y Langford, y expresarles sus más sentidas condolencias, después de la masacre del pasado lunes en que murieran 9 de sus miembros. ¡Ups!

Más menos así estuvo el gesto solidario de la Mandataria Estatal, quien se hizo acompañar por el Secretario de Seguridad Pública, David Anaya Cooley, al ingresar al área donde se encontraba ese clan perteneciente a la religión mormona en esa zona, a quienes les dio el pésame por esos trágicos hechos y posteriormente salió del lugar, después de permanecer unos diez minutos. Así el tacto y la solemnidad.

Al Claudia manifestar: “Estoy con la familia Langford y LeBarón”, al ser abordada por los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales que se dieron cita para hacer la cobertura de ese sepelio, en lo que es una acción sensible y de acompañamiento que no tuviera ninguna otra autoridad, con lo que con su asistencia les demostró que comparte su dolor. ¡Órale!

Así que al ser cuestionada sobre ese ataque armado, adelantó que hay avances en las investigaciones, las cuales están a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero que en su momento se darían a conocer, tanto a los familiares, como a la opinión pública, para lo cual reiteró que hay un trabajo coordinado entre las instancias sonorenses y chihuahuenses, así como las federales. De ese vuelo.

De ahí que dijera que: “Después de una tragedia como esta lo mejor que les puedo ofrecer es que se haga justicia en colaboración con todos los niveles de Gobierno, por supuesto, dada la brutalidad de este crimen, está cobardía, estos monstruos como los he llamado. Y pues por otro lado apoyo a las víctimas con tanatólogos y de psicología, porque va a ser muy complicado para los afectados”. ¿Cómo la ven?

Con todo y que ya no es ninguna novedad, pero los que a la clásica terminaron "lavándose las manos", hora con relación a los 9 asesinatos contra integrantes de la familia LeBarón, ocurridos en la frontera entre Sonora y Chihuahua, son los burocráticos de la Fiscalía General de la República (FGR), de la que es delegado Pavel Núñez Moreno. ¡Ouch!

Toda vez que lejos de asumir su responsabilidad en torno a esa agresión, en el que murieran seis niños y tres mujeres, mediante un escueto boletín informativo mandaron a decir que es a la autoridad local a la que le corresponderá emprender las indagaciones y que si se comprueba que tienen que ver con la delincuencia organizada, es cuando ya se estarían acomidiendo a entrarle, lo que está de no creerse.

Pero pues así está la insensibilidad de Núñez Moreno y su jefe mayor, Alejando Gertz Manero, por como cierran los ojos a lo que es una realidad, tocante a que es un condenable atentado perpetrado en la región de Bavispe, que tiene todo el sello del crimen organizado, por la clase de armas de fuego utilizadas y la forma en que los ejecutaran, pero ahora sí que no hay “píor” ciego que el que no quiere ver. ¿Qué no?

No obstante y que esa postura que rayara en la desfachatez de inmediato tuvo la respuesta del Secre de Seguridad estatal, David Anaya Cooley, al apuntillar que de acuerdo a las facultades legales de la FGR y sus unidades, son las que deberían atender esos crímenes, derivado de que por las características de los acontecimientos ocurridos, es evidente que tienen que ver con las mafias del narcotráfico. ¡Palos!

Porque así de clara y directa a la cabeza estuvo la revirada de David José, pero por si quedaba dudas, todavía les hizo el señalamiento con dedo de fuego, de que más del 70% de los homicidios que se cometen en la Entidad están relacionados con armas que disparan balas, de ahí que sea algo que les toca investigar, aunque en la práctica nomás se han dedicado a “hacerse patos”, como ahora lo están haciendo.

O séase que eso lleva a entender el porque hay tanta impunidad alrededor de esa creciente violencia, y como no, si Núñez y sus malas compañías no está cumpliendo con su parte, a la hora de seguirle la huella al “Narco”, y por eso es que se han crecido por estos lares. Esa es la mala percepción que hay.

Quien sí que se pasó de comodina, es la titular de Promotora Inmobiliaria de Hermosillo, María Antonieta Laso López, al excusarse en que no han sido notificados de la suspensión de los servicios que les hiciera el Isssteson por tener adeudos históricos, y que sólo estaba enterada por los que ha sido publicado en los medios de comunicación. ¡Vóitelas!

A ese extremo está la dejadez que evidenciara Laso López, por ni siquiera haberse dignado a checar la condición tracalera en que estaban ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), que por algo a sus 14 empleados se les canceló la atención en cuestiones médicas, de pensiones y vivienda, por deber $2.6 millones de pesos de los años 2015, 2017 y 2018.

Aunque con lo que solita se puso en entredicho María Antonieta, es con la versión con la que intentara justificarse, de que el actual gobierno municipal está al corriente en es apartado en el presente año, lo que contrasta con el hecho de que a la vez dijera que hoy en día están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que por algo ha de ser, y no precisamente por buenas pagas. ¡Pácatelas!

Por lo que así está la ventaneada para la pintada burócrata de Promotora Inmobiliaria de esta Capital, junto con los de la Universidad Tecnológica del Sur, Comisión Estatal del Agua, unidad Empalme y Vícam, así como el Instituto Tecnológico Superior de Cananea, por ser los que no solamente no estaban al día, sino que además para nada mostraron voluntad de pagar y así empezar a abonar. ¡Qué tal!

Aún así lo que es Laso sí que “se voló la barda”, al incurrir en el cinismo de tardíamente manejar que le propondrán al Instituto en cuestión, que ese endeudamiento se liquide con la condonación del impuesto predial que supone que debe esa institución de salud, o ya de perdis que les ofrezcan plazos para saldar esos casi $3 millones de pesos, cuando se intuye que es lo que debió haber hecho antes. ¡Mínimo!

