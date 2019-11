Cierran filas en torno a sonada masacre

Dan distinción presidencial a sonorense

Que protesta da la razón al de Seguridad

Presenta saldo a favor el director del ISC

Cierran filas en torno a sonada masacre…Y para que vean el impacto que causara la masacre contra la familia Lebrón, ocurrida en la región de Bavispe, casi en la línea entre Sonora y Chihuahua, que dejara nueve muertos, tres mujeres y seis niños, ahí tienen que no sólo vino el Gabinete de Seguridad federal en pleno, sino también el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad. De ese pelo.

Es por eso que la misma noche del martes se les viera aterrizar en la Base Aérea Militar 18 de esta Capital, y no solamente a Ebrad Casaubón, sino igualmente a los titulares de la Sedena, Crescencio Sandoval; y el de la Marina, José Rafael Ojeda; y la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, en tanto que sólo faltó el bavispeño de Alfonso Durazo, porque se quedó a comparecer ante el Senado. ¡Zaz!

Toda vez que la misión era la de checar el dato, en cuanto a esa matazón, de ahí que aparte de sostener una reunión privada con la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, a la par recorrieron el área donde cometieran ese atentado, que es en la cercanía de la comunidad de La Mora, cuando las víctimas se trasladaban a la Entidad chihuahuense, por la mayoría de ellos se de la localidad de Galeana. ¡Tómala!

Y ciertamente que no es para menos que hayan venido a “agarrar el toro por los cuernos”, en torno a ese mortal ataque, por la presión que ya les metiera el mismísimo “Presi” de los Estados Unidos, Donald Trump, por los Lebrón también ser de nacionalidad estadounidense, además de mexicana, de ahí el porque esas indignantes ejecuciones se hayan convertido en un escándalo mundial. ¡Pácatelas!

Casi por nada es que en la conferencia mañanera que ayer encabezara el “Pejidente”, Andrés Manuel López Obrador, y en la que estuviera presente el desvelado de Ebrad, ahí respaldó la propuesta que éste hiciera, de que a los gringos se les dará acceso a las investigaciones sobre esos condenables asesinatos, como ellos lo hicieran con el caso de los homicidios de mexicanos cometidos en El Paso, Texas.

O séase que así les dejaron abierta la puerta de esas indagatorias, como para demostrarles que no se esconde nada, y mucho menos se protege a nadie, después de que hasta ahora no ha quedado claro el móvil de esa aterradora agresión armada nunca antes vista, por como los integrantes del crimen organizado atentaran con tal saña y de manera despiadada contra los infantes y sus madres. ¡Vóitelas!

Ante lo que consideran que no es creíble la versión ventilada por Durazo Montaño, de que pudieron haber sido confundidas las familias atacadas que viajaban en tres camionetas, porque de acuerdo a testigos que vivieron para contarlo, una de las mamás hasta se medio bajó de uno de los vehículos con los brazos en alto para pedirles que no les dispararan, pero aún así los acribillaron a mansalva. ¡Ñácas!

En tanto que la que ayer recibió un espaldarazo su homólogo de Arizona, Doug Ducey, es la “Gober”, en primer lugar por venir a la Plenaria de la Comisión Sonora-Arizona por el festejo de sus seis décadas, y en segundo por en su intervención ventilar que los perpetradores de esa violencia quieren dividirlos, pero que hoy deben mantenerse firmes, juntos y más fuertes durante los próximos 60 años y más. ¡Órale!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dan distinción presidencial a sonorense…Por si quedaban dudas del “juego” que el Mandatario de la Nación, Manuel López Obrador, le sigue dando al sonorense, Octavio Almada Palafox, ahí tienen que ahora trascendiera que ayer lo invitara a su despacho presidencial para recibir al pitcher sinaloense, José Luis Urquidy, quien participara en la pasada Serie Mundial con los Astros de Houston.

Así estuvo el honor que AMLO le concedió al político orgullo de Huatabampo, quien se desempeña como uno de sus más cercanos colaboradores en el área de Ayudantía, de ahí que sea de los que lo acompaña a todas partes, motivo por el que lo convidara a darle la bienvenida a Urquidy, que se convirtió en el segundo mexicano que gana un partido en el Clásico de Otoño, después de Fernando Valenzuela.

Luego entonces eso demuestra que “El Tavo” Almada, como lo conocen sus amigos, sí que ya “se cocina” en esa relación de amigos que a todas luces tiene con el Presidente de la República, y para prueba está el que incluso posaran para la foto del recuerdo, en la que también aparecen el de la Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Beisbol en México, Édgar González. ¡Qué tal!

En esos términos es que Almada Palafox participara en ese homenaje en corto que López Obrador le hiciera al lanzador originario de Mazatlán, quien correspondió al gesto llevándole varios regalos beisboleros, entre ellos la franela o camiseta que usa con el equipo al que pertenece en Las Grandes Ligas, así como una pelota autografiada por Pete Rose, y un jersey del puertorriqueño Yadier Molina.

De ese nivel fue la distinción para Octavio, en un acto en el que Andrés Manuel “aprovechó la recta” para grillar, al sostener que el beisbol es como la buena política, donde “no siempre se gana, lo importante es seguro adelante y ser cada vez mejor”, eso en alusión al pronóstico que fallara por irle a Los Astros, que perdieron ante Los Nacionales de Washington, y un año antes también le erró con Los Ángeles. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que protesta da la razón al de Seguridad…Ahora sí que los que afloró que “están arando en el desierto”, son los guardias que le prestan el servicio de vigilancia al Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), y que son contratados por la empresa Seguridad Privada del Desierto, por de a cómo le$ “jinetean” el pago de sus quincenas, de ahí que tuvieran que hacer una manifestación pacífica. ¡Palos!

En lo que es un movimiento de protesta que viene a darle la razón al mandamás de Seguridad en el Estado, David Anaya Cooley, a partir de que implementaran un plan de revisión de esas compañías, por como muchas operan al margen de la Ley, o sin tener el respectivo permiso, de ahí el porque llegan al extremo de ni siquiera cumplir con las condiciones laborales que deben otorgarle a sus empleados.

Y para quienes duden de esas irregularidades, ahí está ese plantón de inconformidad que hicieran público, y que no es el único que ha habido, como el que ahora manifestaran los trabajadores de esa compañía que no se descarta que sea “patito”, y que por voz de uno de los afectados, Mario Antonio Ramírez Grijalva, balconearan que durante octubre no les liquidaron sus sueldos a tiempo. De ese tamaño.

De ahí que no les dejaran otra opción, más que el salir a protestar por lo que consideran una injusticia, porque además de no contar con las más mínimas prestaciones, como es la de servicios médicos, todavía de pilón les hacen más largas las pagaderas de sus percepciones salariales, al prolongárselas por días, de ahí que llegaran a las calles para quejarse de ese incumplimiento. Ni más ni menos.

No obstante y por toda respuesta, lo que son los dueños de ese changarro ni la cara les han dado, y por el contrario les han enviado emisarios para amenazarlos con despedirlos si mantienen su postura de paralizar labores, en lo que es un conflicto que ya cae “en la cancha” del Secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela, aunque de paso también da como para que Anaya Cooley cheque la condición en que están.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Presenta saldo a favor director del ISC…Partiendo de que es muy bien sabido que los números son fríos y no mienten, la que hacen saber que fue todo un éxito, es la recién terminada Feria del Libro de Hermosillo, celebrada del 24 de octubre al 3 de noviembre, al lograrse ventas por $2.2 millones de pesos y una derrama económica de $5 millones, según ese positivo saldo que presentaran. Así el dato.

Pues así están las cuentas alegres que acaba de reportar el director del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Mario Welfo Álvarez Beltrán, al reseñar que en esa cumbre literaria que tuviera lugar en esta Ciudad del Sol, se contó con la participación de 102 casas editoriales, así como con 154 actividades artísticas y culturales que se realizaron para complementarla. A ese grado el acierto.

Más menos así estuvo el positivo punto de comparación que hiciera Álvarez Beltrán, al señalar que a diferencia del año pasado, cuando se captaron $3 millones de pesos, por concepto de lo que se derrama por ese evento, aunque aclarando que en esta ocasión se incrementó un día la duración, a la vez que les abonó la presencia de la comunidad estudiantil, y las visitas guiadas de grupos hermosillenses.

De tal forma que así está “el corte” a favor que hiciera Mario Welfo, y en los diferentes terrenos, por como también resaltara que se tuvo como invitados a figuras muy destacadas, como el polémico Paco Ignacio Taibo, Héctor de Mauleón, Javier Sicilia, y hasta un Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros, lo que exhibe que sí que imperó la calidad de la melcocha en esa edición de literatos correspondiente al 2019.

Es por lo que comentan que al presentar ese informe, lo que es el del ISC parecía como si le hubieran dado “Feria de más”, y no es para menos, por ese crecimiento que hubo, en base a la cifras que manejara, de ahí que casi casi adelantara que ya quedaron listos y motivados pa´ la otra, derivado de que incluso vinieran gente de diferentes partes de la República Mexicana, y hasta de Arizona. De ese vuelo.

Correo electrónico: [email protected]