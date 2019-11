Se lleva Roger Federer el triunfo

La pregunta después de que Roger Federer se impusiera a Alexander Zverev en tres sets en el duelo amistoso será, ¿Quién guardará mejor recuerdo?

Los tenistas que hicieron que el público olvidara a momentos que era un partido de exhibición, o los 42 mil 517 aficionados que se aseguraron de anonadar a los jugadores e imponer el récord de mayor asistencia a un partido de tenis.

No cabía duda en la Plaza México de quien era el favorito, no por nada ha ganado 103 títulos Federer. Aún así Zverev se esforzó por no quedar al margen y desde que saltó a la cancha con la playera de la selección mexicana y unos tenis con imágenes icónicas de la capital, recibió un cálido aplauso.

Me hice un par de zapatos especiales por cada lugar que visite. México es el más especial, porque este fue el mejor partido para mí de toda la gira”, externó el joven alemán de 22 años, quien se llevó el primer set 6-3 luego de romper el saque de Federer en el noveno juego.

El suizo, de 38, no podía defraudar al público que no dejó de corear su nombre y tomó ventaja del segundo set apenas en el tercer juego. Conforme más avanzaba la noche, los tenistas se involucraron más con el público, Zverev sobretodo.

Federer, que regaló raquetas, playeras, pelotas, se hizo del segundo parcial 6-4 y empezó el tercero y definitivo con el pie derecho. Encendido por el público rompió dos veces en el último parcial y se hizo del partido 3-6, 6-4, 6-1.

Significa el mundo para nosotros y para el tenis poder escribir historia en México. Hace 23 años que no venía a Mexico y vaya error que cometí. Me dieron la oportunidad de jugar frente a uno de los mejores públicos, tengo escalofríos. Este día se escribe historia en el tenis y yo estuve aquí con Sasha para vivirlo”, así con un sombrero de charro dijo adiós el 20 veces campeón de grand slam, prometiendo no dejar pasar 23 años más para regresar.

Se les entregó un árbol de la vida hecho de barro, aunque en realidad su mejor recuerdo es intangible, su mejor recuerdo serán las voces, las luces, el escenario, la vibra y sobretodo el amor con el que México los acogió.