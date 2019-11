Revela Ana Bárbara vida complicada

La cantante anunció que podría hacer un dueto con Lupe Esparza de Bronco, así como con Belinda

«Soy una guerrera incansable, que sonríe a la vida», así es como Ana Bárbara se describe en este momento de su vida, donde todos los días asume un nuevo reto profesional y personal.

La cantante comentó que se considera de esa forma debido a que ha pasado por pruebas difíciles que van desde tener un matrimonio complicado, donde fue un problema casarse al igual que separarse o pérdidas como fue la de su hermana Marissa.

Pese a ello, ve la vida con optimismo y «voy pa’delante, porque como dice el maestro José José: hoy quiero saborear mi dolor. A veces no estás del todo bien, pero debes de ver para delante y agradecer lo que tienes».

«En estos momentos estoy, pero no del todo bien», reconoció la intérprete de «Bandido» durante su encuentro con los medios de comunicación con motivo de su próxima presentación en el Teatro Metropólitan, donde tiene preparadas varias sorpresas.

En el acto también aclaró especulaciones, pues es bien sabido que la cantante constantemente está distanciada de su padre, Antero Ugalde, por lo que esta vez compartió que están bien y para nada hay enojos.

«Estamos bien y hemos platicado», dijo al reiterar con una sonrisa que ante las adversidades da su mejor cara y la música le ha servido como vehículo de expresión, donde lo mismo en su faceta de compositora le canta al amor que al desamor.

«Me han pasado cosas que me tumban y me rompen el corazón, pero al igual como dice mi canción me levanto y recojo los pedazos de mi alma. Me reinvento siempre y muestro ánimo», apuntó la cantante grupera.

Como parte de las sorpresas, Ana Bárbara anunció que podría hacer un dueto con Lupe Esparza de Bronco, así como con Belinda, lo cual sería para ella un honor, aunque no hay fecha definida.

Destacó que con Belinda sería un tema de amor hecho por ella, «todo ésta listo para esa colaboración, pero hay que esperar para meternos al estudio a grabar. Será una fusión de ritmos interesantes».