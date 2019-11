Reportera Navojoense rompe en llanto al ser despedida al denunciar acoso sexual en su trabajo

Alma Félix Rosas, conductora y periodista oriunda de Navojoa, denunció en su cuenta de Twitter que fue víctima de acoso sexual y laboral en su lugar de trabajo

La reportera y conductora, Alma Félix Rosas, denunció en su cuenta de Twitter que fue víctima de acoso sexual y laboral dentro del medio en el que laboraba.

Como reacción de este señalamiento, la navojoense comunicó que El Heraldo de México decidió negarle el acceso al programa en el cual colaboraba.

¡Que te despidan depues de anunciar acoso sexual y laboral! ¡muy fuerte! Gran triste realidad en nuestras empresas Mexicanas. #MeToo #noalacoso #ViolenciaDeGenero #mexicomachista ¡yo les creo a ellas! Bien por @Claudiashein al declarar ¡Alerta de género! En Cdmx ¡es real! — Alma Félix (@almafelixrosas) November 22, 2019

«¡Que te despidan después de anunciar acoso sexual y laboral! ¡Muy fuerte! Gran triste realidad en nuestras empresas mexicanas”, escribió la comunicadora.

Además, Félix Rosas compartió un video en el que expresó que, tras denunciar este hecho, la empresa decidió prescindir de sus servicios.

No salí al aire el día de hoy , justo depues de twittear que fui víctima de acoso … ¡es real! #MeToo pic.twitter.com/KW78uXVln0 — Alma Félix (@almafelixrosas) November 22, 2019

Alma publicó una imagen en la que dejó ver que, sin haber firmado su renuncia, uno de sus presuntos acosadores la eliminó de los grupos de WhatsApp institucionales.

«Todavía no he firmado mis papeles oficiales, ni he hecho ningún trámite oficial y uno de mis principales acosadores ni tardo ni perezoso ya aprovechó la ocasión”, relató la periodista.

Finalmente, en un par de videos, la conductora rompió en llanto y aseguró que no se quedaría callada.

Además, agregó que sentía «rabia e impotencia» al tener que callarse por «miedo», por eso asumiría “cualquier consecuencia” que deba correr.

¡No tengo miedo! hablo por mi y por muchos más que han padecido una situación similar que se convierte en dolor,angustia, depresión y rabia. ¡Cuanta impotencia el querer levantar la voz y vean en tí un conflicto,No un ser humano que lo único que necesita es respeto y justicia! — Alma Félix (@almafelixrosas) November 22, 2019

Con información de Tribuna.