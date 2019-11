Regresan a México Serrat y Sabina

Los exitosos cantantes españoles ofrecerán siete conciertos en el país

Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina la vuelven a hacer y por tercera ocasión hacen pareja para presentarse en México, ahora con su tour «No hay dos sin tres».

En una conferencia de prensa en el escenario del Auditorio Nacional, el par tocó temas como el movimiento feminista, que desde hace dos días ha divido al país en opiniones encontradas. Los españoles fijaron su posición a favor de las mujeres.

«Yo siempre he sido feminista. Nacido y criado en un país de un machismo estructural, donde, por ejemplo, las mujeres, para casarse tenían que pedir permiso a la familia, para tener una cuenta corriente en el banco tenían que pedir permiso al marido, y para salir del país también, pues imagínate… pero tuve la suerte de tener una madre espléndida con todo muy bien puesto y viví en un casa en la que nunca, estas tragedias que se vivían en mi país se notaban en absoluto, nunca las tuve por conocidas porque mi madre vivía de otro manera”, comentó Serrat.

“La vida me ha regalado la suerte de tener hijas y mi hijo me ha dado nietas, entonces, como comprenderán soy una persona que ve muy de cerca el proceso y creo que es muy complejo, tiene que romper muchas barreras, tiene que ir empujando, creo que cuesta mucho avanzar y hará falta mucho, todos los procesos son largos y éste, mucho más”, ahondó.

“Todas las revoluciones planteadas en el siglo XX han sido una gran decepción y fracaso, pero ahora quiero aplaudir a las feministas porque es la única que está dando pasos de gigante”, intervino Sabina.

En este sentido, Sabina se defendió de comentarios en los que se ha dicho que sus letras son misóginas.

“Niego que sean misóginas, aunque parezca que estoy hablando en primera persona, no es así, lo que hago es poner una foto de la calle y hablar como lo hacía la gente y en ese terreno es probable que haya alguna impresión, pero no soy yo el que hablo”, explicó.

Hablaron de la música y de los géneros musicales que ahora están en boga y fue precisamente Sabina quien los apaleó sin cortapisas.

“Oigo de todo, no le pongo prejuicios a nada, sin embargo, y tengo que ser honesto, esta oleada de reguetón latino, de trap o hip hop, que al principio me ilusionó, porque decía: ‘vaya una gente que habla y rima, que bien’, pero ahora preferiría que no lo hicieran, porque vaya mierda de rimas se oyen por ahí”, sentenció sin reparo el autor de «19 días y 500 noches».

“Creo que como todas las cosas hay que buscar con atención y haciéndolo aparecen cosas interesantes, destacadas… Me pasa como con la comida, como de todo, pero sólo repito de unas cosas determinadas”, comentó Serrat tratando de suavizar un poco la situación.

«No hay dos sin tres» tendrá siete fechas en México y como en otras ocasiones los cantautores harán lo que se les venga en gana.

“Va a ser igual y muy distinto que los anteriores, hay canciones nuevas, pero sigue habiendo mucho humor, canciones clásicas…. En estos conciertos la gente es muy participativa y provoca una fiesta de hermandad que a mí me encanta”, concluyó Sabina.