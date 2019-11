Recibe Lady Gaga tres nominaciones en los Grammy 2020

La intérprete de Gypsy se mostró muy emocionada por haber sido nominada a tres categorías de los Premios Grammy en su edición 2020

La mañana de ayer se dio a conocer la lista de nominados de la edición número 62 de los Premios Grammy 2020, donde la cantante estadounidense Lady Gaga obtuvo tres reconocimientos por sus temas de «A Star Is Born» (Nace una estrella), filme que protagoniza junto a Bradley Cooper.

Al parecer la cantante no se esperaba que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos la nominara para la ceremonia de 2020, ya que Lady Gaga pese a su residencia en Las Vegas, no ha lanzado nueva música, siendo la banda sonora de A Star Is Born su más reciente lanzamiento.

Gaga hizo uso de su cuenta oficial de instagram para publicar un video para mostrar lo emocionada que se encontraba de que la Academia la honre de esta manera y agradeció que siguieran tomando en cuenta su producción musical de 2018, pesa a un año de su lanzamiento.

La intérprete de «Judas» fue nominada con «Always Remember Us This Way» para Canción del año, «I’ll Never Love Again(Film» Version) como Mejor canción para escrita para medios visuales y con el álbum «A Star Is Born» a Mejor banda sonora para medios visuales.

Con estas tres nominaciones, Gaga alcanza las 27 nominaciones, siendo en 2009 su primera nominación para la categoría de Mejor grabación dance con Just Dance y siendo ganadora un año más tarde de su primer premio Grammy con Poker Face en la categoría Mejor grabación dance.

Hasta el momento la cantante ha ganado un total de 9 premios Grammy, siendo los más recientes sus dos megáfonos por Shallow en las categorías Mejor canción escrita para un medio audiovisual y Mejor interpretación dúo/grupo de pop.