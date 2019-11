Rechaza Lucero protagónico en telenovela

Lucero continúa firme en su decisión de no volver a las novelas y lo dejó muy en claro al rechazar protagonizar la nueva telenovela de Televisa.

La última telenovela en la que participó fue en «Por ella soy Eva» de 2012, juntando así 7 años desde su última aparición.

La actriz ha dicho en repetidas ocasiones que no está interesada en regresar al drama pues en estos momentos de su vida desea enfocarse más en su música.

“Decían que íbamos a hacer novela juntos, pero realmente platiqué con Nicandro y en este momento lo que yo le decía [es que]pues estoy como muy abocada a la música, que estoy ahorita 100% metida con lo del disco y que por este momento así inmediato tal vez era complicado trabajar”, aseguró Lucero.

No obstante, la cantante reconoció que las telenovelas han sido una parte importante de su carrera y manifestó que no le desagrada la idea de encabezar uno de los proyectos de Fábrica de sueños, antología de dramas seriados realizados en formato de 25 capítulos que reviven y actualizan las telenovelas más exitosas de las últimas décadas, como La usurpadora, Cuna de lobos o Rubí.

“La verdad se me hace un muy buen formato, he recibido algunas propuestas, he conversado con algunos productores y puede ser, o sea puede ser un buen concepto porque también volvemos a lo mismo es menos tiempo de grabación, son proyectos más cortitos y que a la vez te acercan mucho al público que le gusta ver novelas, que le gusta verme actuando y es una parte que yo no puedo abandonar, o sea las novelas yo las amo y son parte de mi carrera, de mi vida”, declaró la estrella mexicana.

Sin embargo deja una posibilidad de que en algún futuro pueda y desee regresar.