Realizan Feria de Seguridad Vial

En conmemoración del Día Mundial de Víctimas por Accidentes de Tráfico

Como parte de las actividades de la Semana de Sensibilización y en conmemoración del Día Mundial de Víctimas por Accidentes de Tráfico, personal de la Secretaría de Salud en el estado realizó una feria de seguridad vial en planteles escolares.

El coordinador de Prevención de Accidentes (Coepra), Jonathan Garza Rodríguez, mencionó que fueron estudiantes del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), los que participaron en el taller de prevención de quemaduras dirigido a menores de 12 años de edad, ya que en Sonora se incrementan hasta en un 20 por ciento los accidentes durante la temporada invernal.

Asimismo, añadió que se realizó una Feria de Seguridad Vial en la Secundaria Técnica Estatal “Juan Cevallos Anaya”, donde hubo stands informativos de seis instituciones: Policía Federal, Tránsito Municipal, Bomberos, Cruz Roja, Dirección General de Alcoholes, así como la Dirección General de Salud Mental y Adicciones.

“Las instituciones que participaron en la feria aportaron estrategias preventivas que favorecen la integridad física y mental de los niños, adolescentes y adultos en el tema de Seguridad Vial, para generar una cultura desde la niñez”, resaltó el funcionario estatal.

De tal manera, añadió, se buscó hacer conciencia en el uso del cinturón de seguridad, cruce seguro como peatón y ciclista, el no manejar en estado de ebriedad, así como medidas preventivas de accidentes en los sitios de ocurrencia del hogar, trabajo y comunidad.

“Estudiantes de nivel básico, docentes, padres de familia, sociedad en general, tuvieron un llamado de conciencia vial, hacer un alto en las malas acciones al volante, teniendo como actividades a la conmemoración del Día Mundial de Víctimas por Accidentes de Tráfico”, indicó Garza Rodríguez.

Es importante, mencionó que los accidentes de tránsito siguen siendo la primera causa de muerte de la población con edades comprendidas entre los 15 y 29 años, periodo donde apenas se van adentrando en la vida adulta, algunos todavía no egresan de las universidades o no inician su etapa laboral.

El funcionario estatal recordó que la Secretaría de Salud cuenta con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) en el C5i, a través del 9-1-1, donde se cuenta con cinco médicos y cinco paramédicos para brindar atención telefónica a quien lo necesite.