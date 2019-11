Realizan cirugía protésica número 400 en el Hospital General del Estado

Especialistas del Hospital General del Estado (HGE), con apoyo de la Secretaría de Salud Sonora, a través de la Dirección General de Asistencia Social, realizaron la operación número 400 de colocación de prótesis de rodilla y cadera.

Jannette Molina Caire, directora general de Asistencia Social, resaltó que desde el inicio de su gestión, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se ocupó de este programa que beneficia a la población más vulnerable y en coordinación con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Federal, se logró la realización de 400 cirugías.

“Son 400 familias que han mejorado su calidad de vida, 400 personas que se han podido reincorporar a sus trabajos y a sus actividades, todo esto gracias a la valiosa colaboración de los especialistas, de los residentes, del personal del Hospital General del Estado”, resaltó Molina Caire.

La paciente beneficiada con la colocación de prótesis de cadera, detalló la funcionaria estatal, se trata de Zulema Ruiz Córdova, originaria de Sahuaripa, quien se encuentra en perfecto estado de salud, lista para rehabilitarse y retomar su vida, pues se había visto afectada por su padecimiento.

“Mi vida no era la misma desde que me lastimé la cadera pues no podía hacer mis actividades diarias de manera cotidiana y por lo mismo dependía de mis familiares para moverme y hacer cosas tan comunes como levantarme de la cama, pues era una gran dificultad”, expresó la paciente.

La funcionaria estatal añadió que es admirable la gran labor que realizan los ortopedistas del HGE, pues se caracterizan por su dedicación y empeño, y liderados por el Dr. José Manuel Serrano, el jefe de Ortopedia, forman un equipo hacen posible que las operaciones sean un éxito.