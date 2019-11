Podría Comuna reducir prestaciones al sindicato

La alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, reveló que su administración no cuenta recursos suficientes para cumplir con las modificaciones al clausulado del contrato colectivo de trabajo presentado por el sindicato de trabajadores del Ayuntamiento.

La presidenta Municipal explicó que más del 70 por ciento de los ingresos de la ciudad se van al pago de gasto corriente, por lo tanto no puede firmar cláusulas con aumentos en conceptos que es imposible cumplir.

Entre los planteamientos del sindicato está el aumento de 55 a 60 días por concepto de aguinaldos para el próximo año y 60 becas para hijos de servidores públicos.

López Cárdenas planteó al gremio sindical dejar el clausulado como está este año, ya que no hay condiciones financieras para hacer modificaciones o bien, revisar a fondo el contrato colectivo y no sólo no otorgar las propuestas que hacen sino que se quitarán prestaciones.

Mencionó que son muchos los beneficios que recibe el sindicato de trabajadores, como la entrega de uniformes, bonos de puntualidad, becas para sus hijos, vales de despensa y gasolina, apoyo al deporte y otras prestaciones.

«El sindicato debe reconocer que este es con momento en que no está en condiciones de exigir más, sino de quedarse cono está, o si nos vamos a revisar como Dios manda, vamos a terminar en una revisión a fondo quitando más prestaciones mediante un recurso jurídico», dijo.

La presidenta municipal aclaró que este recurso jurídico nunca se ha utilizado pero existe, y es una posibilidad que tiene el Gobierno Municipal para quitarles prestaciones en caso de no llegarse a un acuerdo.

«Un sindicato no tiene más derechos que otro ciudadano, creo que deben hacer un alto en el camino, y si realmente quieren ayudar a sus agremiados pues entonces que se quiten su gasolina, sus retenciones, que le bajen a sus gastos administrativos y esos millones los trasladen en beneficio a sus sindicalizados, así como nosotros estamos reduciendo gastos en servicios generales y personales», señaló.