Piden resguardar del frío a las mascotas para evitar enfermedades

Ivanova de los Reyes

Indican que la mejor manera de prevenir enfermedades respiratorias, es aplicándole la vacuna de la bordetella para reforzar su sistema inmunológico

Con las bajas temperaturas que se están registrando en la Ciudad se han presentado casos de faringitis y laringitis en perros y gatos por lo que se recomienda resguardarlos en un lugar donde no les dé el sereno para evitar complicaciones de salud, dijo Jorge Alberto Zepeda Redondo.

El director del Centro de Atención Canina y Felina (CACF), señaló que la mejor manera de prevenir estas enfermedades del complejo respiratorio en las mascotas en esta temporada de frío es aplicándole la vacuna de la bordetella para reforzar su sistema inmunológico.

No se recomienda darle medicamento para humanos a las mascotas por ser muy fuertes y no compatibles con su sistema, lo que podría dañar sus órganos, expuso.

Zepeda Redondo mencionó que el medicamento para las mascotas oscila entre 200 y 300 pesos, dependiendo de la veterinaria o zona, ya que esta no se aplica en el Centro.

También recomendó bañarlos en horarios donde el sol sea más intenso y con agua tibia, sacarlos a pasear y en caso de presentar algún malestar como depresión, moquillo, ahogamiento o inflamación de la garganta, llevarlos inmediatamente al veterinario, ya que la enfermedad puede complicarse con neumonía.

«Se recomienda resguardarlos si están en el jardín o patio, ponerlos en un lugar donde puedan cubrirse del sereno de la mañana porque afecta bastante a los perros y gatos», comentó.