Piden declarar emergencia para Sonora

Ante los efectos de las fuertes lluvias, vientos y bajas temperaturas, la mandataria solicitó al coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, la ayuda para los 72 municipios

Ante las inclemencias y afectaciones por la segunda tormenta invernal por Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano solicitó a David León Romero, coordinador Nacional de Protección Civil, la Declaratoria de Emergencia para los 72 municipios de la entidad, por fuertes lluvias, vientos y bajas temperaturas, con el fin de acceder a insumos para la población que resulte afectada.

En reunión permanente del Comité de Operación de Emergencias, celebrada en el C5i, la mandataria estatal atestiguó también la salida de apoyos como agua, colchonetas, insumos de cocina, despensas y kits de limpieza, los cuales serán enviados a Moctezuma para distribuirse desde ahí a los municipios aledaños que resultaron más afectados.

“Este comité tiene que seguir trabajando, es importantísimo que atendamos estos tres municipios (Huásabas, Villa Hidalgo y Granados), y que sigamos trabajando en el tema de la señalización, de los arroyos, de los lugares donde hay una gran afluencia de agua; quiero hacer hincapié en que el levantamiento de las escuelas todavía no lo podemos hacer del todo, es importante que entendamos que mientras no sepamos en qué condiciones se encuentran las escuelas, esperemos que sí el lunes puedan volver a clases algunas”, apuntó.

Agregó, “tenemos que ser muy cuidadosos porque ha sido muchísima el agua que ha caído, no sabemos si habrá derrumbes en bardas en techos y demás.

La gobernadora de Sonora, indicó que se mantiene estado de alerta máxima para la población de Huásabas, Villa Hidalgo y Granados, por la crecida de arroyos y ríos y desfogues históricos del embalse de la presa La Angostura, por lo que los exhortó a estar atentos permanentemente de las crecientes de ríos y desfogue de la presa para apoyar con la evacuación de personas donde se requiera y sea necesario.

A su vez, David León Romero, coordinador Nacional de Protección Civil, reconoció que las prácticas de prevención que se han implementado en Sonora han permitido que la población no resultara afectada en su integridad física, y se comprometió a revisar y dar pronta respuesta a la solicitud hecha por la gobernadora Pavlovich.

“Hacer un reconocimiento a todas las instituciones que han participado de esto, porque es un evento de grandes dimensiones, no es un evento menor, es una precipitación pluvial muy importante, las medidas de prevención que ha realizado el Consejo Estatal de Protección Civil han sido puntuales, han sido muy responsables, la suspensión de clases permite que las familias no estén expuestas durante la tormenta, la lógica del Consejo y la prevención funciona, y se refleja en el saldo que en este momento este Consejo está brindándole a la ciudadanía”, señaló.

Alberto Flores Chong, coordinador Estatal de Protección Civil, dio a conocer que se mantiene un estado de alerta máxima para la población de Huásabas, Villa Hidalgo y Granados, esto por los desfogues históricos del embalse de la presa La Angostura, de más de 700 metros cúbicos por segundo, por lo que se retirará a la población que habite cerca de afluencias de agua para garantizar su integridad física.