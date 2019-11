Piden comerciante les respeten espacios

Integrantes de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo pide al Ayuntamiento que cumplan el compromiso pactado el año pasado para que se respete la calle Matamoros para instalar la Villa Navideña.

El presidente de los comerciantes del Centro, Rubén López Peralta, explicó que el año pasado se firmó un acuerdo con la alcaldesa Célida López Cárdenas donde se determinó dejar despejada la calle Matamoros para instalación de la Villa de Santa, sin embargo no se cumplió.

Señaló que este año se llenará la calle Matamoros de puestos de vendedores ambulantes por el Tianguis Navideño que se instalara del 28 de noviembre al 6 de enero próximo.

López Peralta dijo que no están en contra de que se ponga el Tianguis navideño, sólo están pidiendo que se haga conjunto al igual que el año pasado, dejando libre la calle Matamoros para que las familias puedan disfrutar de la Villa Navideña y los niños entregar su carta a Santa Clos.

«Sabemos que el Jardín Juárez es la única área de esparcimiento con que cuenta el Primer Cuadro y se debe respetar para lo que fue hecho, no es un terreno baldío, es un área que tiene bancas, tiene árboles, una fuente y anfiteatro y de debe usar como tal, no como un tianguis», enfatizó.

En ese sentido pidió a las autoridades municipales sentarse a dialogar y llegar a un acuerdo, y que se cumplan el compromiso firmado, ya que ellos son los que tienen la última decisión en este tema.