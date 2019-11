OFICIAL: Julio César Chávez Jr. enfrentará a Daniel Jacobs

El combate está pactado en las 168 libras y se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre en Arizona.

Julio César Chávez Jr estará de regreso en los cuadriláteros antes de que finalice el año y es que ante las especulaciones, este viernes se hizo oficial el combate que sostendrá ante el estadounidense Daniel Jacobs, rival que recientemente cayó ante Saúl Canelo Álvarez y ante el que el hijo de la leyenda buscará recuperar su credibilidad boxística.

El combate se llevará a cabo el próximo viernes 20 de diciembre en el Talking Stick Resort Arena de Phoenix, Arizona. Y está pactado en las 168 libras, peso que conoce a la perfección Chavez Jr y que representará un reto para Daniel Jacobs el tener que subir a dicha categoría.

Es importante señalar que la pelea tuvo que moverse a Arizona, debido a que el ‘junior’ fuera suspendido por la Comisión Atlética de Nevada, luego de que se negara a asistir a las pruebas antidopaje, alegando que los oficiales de dicha comisión nunca se identificaron.

A través de la cuenta oficial de DAZN se oficializó el combate en el que no estará en juego ningún título. Sin embargo, para Julio César Chávez Jr. está en juego su carrera, pues tras la derrota contra Canelo no ha logrado repuntar al nivel que alguna vez lo llevó a enfrentarse a rivales como ‘Maravilla Martínez’.

