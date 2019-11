Mujer dibuja escena del crimen para asustar a los nuevos dueños de su casa

Una mujer de nombre Tina, quien está a punto de vender su casa, decidió hacerle un broma a los futuros inquilinos que habitarán la vivienda, pues dibujo manchas de sangre en el suelo

Ohio, Estados Unidos.- Una mujer que está apunto de vender su vivienda, decidió hacerle una pequeña broma a los futuros inquilinos que ocuparan lo que será su antigua casa.

Mediante una publicación de Twitter, el usuario de Magnificently Stuffed, que es usado por una mujer llamada Tina de 38 años de edad, se reveló una pequeña broma que la mujer planea hacerle a los futuros propietarios de su casa.

Se trata de que en algunos pisos de ese hogar, dibujó la silueta de una persona en el suelo, por si eso no resulta macabro, la misma mujer agregó manchas rojas de pintura acrílica para que se viera igual a la sangre.

Los usuarios en redes sociales calificaron a Tina como una mujer creativa y brillante, mientras muchos más comentan con memes que aluden a lo mismo.

Se desconoce si las personas que planeaban‏ comprar esa casa sepan de lo que Tina hizo en redes sociales.

New carpeting will be installed tomorrow so I left a little present for the next homeowners to find when they replace carpeting. pic.twitter.com/3qtoF5Lk7r

— Magnificently🦃Stuffed (@Musings_of_wine) November 8, 2019