Muere Armando Molina a los 73 años

Armando Molina murió ayer a los 73 años de edad. El sonorense fue uno de los pilares del rock nacional y fundó junto a Luis de Llano el Festival de rock y ruedas en Avándaro en 1971.

El estado de salud del músico era frágil y ayer se confirmó su muerte.

El Ritual, Los dug dugs y Three Souls In My Mind fueron algunas de las bandas que Armando Molina se encargó de promover y representar en la década de los 70.

El músico también se encargó de representar a Alex Lora en sus inicios.

Armando Molina también fue uno de los fundadores del Festival de rock y ruedas en Avándaro junto a Luis de Llano.

Fue en este evento 1971 en el que se reunieron más de 300 mil personas para corear, bailar y gritar las primeras canciones de rock en México.

Se encargó de tocar en agrupaciones como Camisas negras, La máquina del sonido y Los Hitters entre otro proyectos. El rock nacional está de luto después de la pérdida de uno de sus personajes más representativos.

Descanse en paz Armando Molina, uno de los fundadores del rock en México.