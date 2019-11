Logra gran meta joven hermosillense

Antes de sufrir la eliminación del equipo, Diego Campos Robles cumplió su sueño de debutar en el balompié profesional mexicano con los Cimarrones de Sonora.

En entrevista, el futbolista de 19 años, originario de Hermosillo, expresó sentirse muy contento por haber hecho realidad su anhelo de hacer su primera aparición en el profesionalismo frente a sus familiares y amigos, lo cual dijo, lo alienta a seguir adelante con su carrera deportiva.

“La verdad fue una gran alegría porque es un sueño que he tenido desde hace mucho tiempo, poder debutar aquí en mi ciudad, con mis padres, con mis amigos y que vinieran a verme y poder jugar un rato fue la verdad muy motivante para seguir adelante y echándole ganas”, manifestó.

De igual forma, el joven mediocampista declaró haber estado cómodo con el resto de sus compañeros, tanto en los entrenamientos como en los partidos, ya que le brindaron un gran apoyo y la han tratado de buna manera, aspectos que le dan mayor confianza para seguir desarrollando sus habilidades sobre la cancha.

“Me he sentido muy bien (con el equipo de Ascenso de Cimarrones) tanto con el grupo como en los entrenamientos, en los juegos me he sentido muy a gusto, me arropan bien, me tratan bien y eso también me ayuda a seguir adelante ya agarrar confianza; me falta mucho porque ellos son jugadores de experiencia pero uno trata de aportar lo que puede desde su juventud”, expresó.

Como antecedente, Campos Robles debutó con los Cimarrones en septiembre pasado en el encuentro de la Copa MX que sostuvieron como visitantes contra Monarcas Morelia, y en octubre tuvo la oportunidad de colaborar en el Torneo de Apertura 2019 de la Liga de Ascenso en el duelo que disputaron contra Potros UAEM en el estadio Héroe de Nacozari.

Antes, se preparó por un lapso de tres años y medio dentro de las fuerzas básicas del club y fue reclutado para las escuadras de Tercera y Segunda División, superando los cuatro mil minutos sobre el terreno de juego.