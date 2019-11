Lamentan productores recorte al sector agropecuario

Los productores de la entidad siempre han sabido salir de las condiciones de adversidad, sin embargo, el campo sonorense merece más de lo que esta dictaminado en el presupuesto federal aprobado para el 2020, enfatizó Jorge Guzmán Nieves, en el marco de la inauguración del “VII Simposio Nacional de Garbanzo”.

El secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) señaló que el presupuesto federal para el 2020, ha dejado sin recurso a varios programas que dan soporte a las actividades agropecuarias comerciales.

El funcionario estatal pidió que se le dé una valoración adecuada a lo que representa el campo en México, ya que es el que produce los alimentos, es el que genera empleos en las zonas rurales y el que tiene más necesidades; además de ser el sector más comprometido con la suficiencia alimentaria que se busca en el país.

“Eso que construimos por décadas esté expuesto por ese tipo de decisiones, yo no tengo ninguna duda de que los productores de Sonora siempre han tenido la capacidad y el orgullo de salir adelante ante las adversidades, pero desde luego que el campo sonorense merece más”, afirmó.

En lo que va de esta legislatura federal, la reducción de recursos al campo ha sido de 29 mil millones de pesos, pasamos de 76 mil millones de pesos a 46 mil millones de pesos, detalló, por lo que en el 2020 no se tendrá asignación de recursos para los programas de comercialización, en programas de concurrencia ni en programas de desarrollo rural, además de tener una reducción considerable en los programas de sanidades.

“No se ha valorado que éste es el único sector a nivel nacional que tiene un crecimiento positivo, es el sector que contribuye de manera muy importante con el Producto Interno Bruto, y es el sector que genera los empleos donde están las comunidades más necesitadas y en entidades como la nuestra y regiones como las que tenemos en particular en el sur de Sonora, este sector es el motor de las economías que se dan en los otros sectores, en el secundario y en el terciario, ojalá se dé una reconsideración porque como les vuelvo a decir Sonora merece más”, dijo.

Guzmán Nieves felicitó al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), por la investigación agrícola del estado de Sonora, por el esfuerzo para seguir generando nuevas variedades de garbanzo, que les permita crecer de manera más competitiva en los mercados, así como por la realización de este foro que proporcionará mayores herramientas, identificando algunos aspectos de utilidad para productores, técnicos y prestadores de servicios.