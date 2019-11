«La mujer genera la violencia»: Ingrid Coronado se va contra las feministas

View this post on Instagram

Hoy, es el día internacional para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Yo estoy a favor de la paz y el amor. La violencia, está en los niveles más altos de la historia, por lo que lo que mas nos conviene, es estar a favor de la NO violencia. “La NO violencia es la fuerza mas poderosa que hay a disposición de la humanidad. La NO violencia ha de ser la única bandera. La NO violencia no es una prenda que uno se pone y se quita a voluntad. Su lugar reside en el corazón y debe ser una parte indispensable de nuestro ser. “ -Ghandi No podemos exigir paz de forma violenta, ni generalizar y hacer pagar a justos por pecadores, violencia genera violencia. Desapruebo totalmente algunas formas de protesta. Los últimos años, yo también he sido víctima del machismo de muchas formas. También me cansa y me enoja. Algunas oprimidas, con menos derechos, esclavizadas, rebajadas,… otras haciéndonos cargo de responsabilidades que no nos corresponden, juzgadas, con miedo…… Violentar a las mujeres, es violentar a la mitad de la humanidad. Algunos hombres se creen superiores a las mujeres, otros nos envidian por dar vida. Yo creo que somos 2 caras de la misma moneda, por tanto tenemos el mismo valor. Sí, necesitamos leyes más justas y estrictas que nos protejan, y a jueces que las apliquen con mayor rigor, pero sobre todo necesitamos un cambio en nuestra manera de pensar. Mucha de la violencia en contra de las mujeres es generada por nosotras, cuando las juzgamos, cuando chismeamos en contra de ellas, cuando las menospreciamos, cuando les exigimos mas, xq de alguna manera, nos restamos valor. Los hombres implicados en guerras, masacres, matanzas, violaciones… fueron criados por mujeres…. Las madres tenemos una enorme responsabilidad en el ejemplo que le damos a nuestros hijos; lo que permitamos, será el comportamiento que ellos imitarán. Si queremos que nos den un buen trato, también debemos de darlo, comportarnos con amor e igualdad, y total respeto hacia nosotras mismas. Mi bandera es el amor y deseo con todo mi corazón paz interior en mujeres, hombres, niñas y niños de México y de todo el mundo. #tb #India #Varanasi #Ganges #paz #amor #noviolencia