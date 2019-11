Joven fan latino nombra Gennady a su hijo; así le responde ‘Triple G’

Un joven latino nombró a su hijo como Gennady Golovkin, y el boxeador kasajo reaccionó ante la petición de un tío del muchacho que le pidió que se comunicara con él

Ciudad de México.- Ya sea por animadversión por Saúl ‘Canelo’ Álvarez, o por verdadero fanatismo por el boxeo mundial, tras sus dos peleas con el mexicano, el kasajo Gennady Golovkin ganó una cantidad impresionante de fanáticos, que se suman a los que ya tenía, y que han llegado al grado de, incluso, nombrar a sus hijos como el pugil.

Tal es el caso de un joven de ascendencia latina, cuyo tío le escribió al ‘Big Drama’, como se hace llamar el boxeador kasajo, para pedirle que le enviara un mensaje, pues el fan nombró Gennady a su primer hijo.

@GGGBoxing Hello dear GGG, I am writing to tell you that my cousin Gustavo Acevedo named his first son Gennady in honor of you, he is your fan, look at all your fights, I would like you to write to him pic.twitter.com/88PaeyIexU

— Fedex gaston ♏ (@fedeverdex) November 23, 2019